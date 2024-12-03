Акции Ленты остаются фаворитами сектора ритейла - "Цифра брокер"

Акции МКПАО "Лента" остаются фаворитами в секторе российского ритейла, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Эмитент приобрел сеть дрогери-магазинов "Улыбка радуги", что усилит его позиции в секторе непродовольственного ритейла. Сделка поможет сети "Лента" достичь цели в 1 трлн руб. по выручке на 2025 год, отмечают эксперты.

"Лента" продолжает трансформацию, начатую с интеграцией "Монетки", которая привела к резкому росту эффективности. Новая сделка вписывается в эту стратегию, усиливая синергию между форматами, указывают аналитики инвесткомпании.

"Эмитент остается нашим фаворитом в секторе ритейла, торгуясь с мультипликатором EV/EBITDA 3,5 и демонстрируя умеренную долговую нагрузку 1,4x по чистому долгу к EBITDA", - пишут эксперты в обзоре.

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