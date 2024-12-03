Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций МГКЛ

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций группы "Мосгорломбард" (МГКЛ), сообщается в материале старшего аналитика Марии Лукиной.

"Судя по всему, по итогам года выручка МГКЛ достигнет нашего прогноза (7,9 млрд руб.). При оценке годовых результатов особое внимание уделим чистой прибыли по МСФО, на основе которой выплачиваются дивиденды (на данный момент мы оцениваем их в 0,175 руб. на акцию). Сохраняем по бумаге рейтинг "покупать", - указывает эксперт.

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