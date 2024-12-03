Индекс Мосбиржи обладает шансами на подъем к 2700п до конца года - БКС Экспресс

Индекс Мосбиржи в целом обладает шансами на подъем к 2700 пунктам на горизонте до конца текущего года, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Рынок все-таки приходит в себя после осенней встряски, вызванной сочетанием негативных геополитических факторов, санкций, жесткостью ЦБ и повышением налогов в нефтегазовом секторе. Технически на фоне состоявшегося отскока снята сильная перепроданность. Темп роста индекса акций замедляется, а обороты падают (менее 89 млрд руб.), - пишет аналитик в обзоре. - Вероятно, на непродолжительное время индекс Мосбиржи уйдет в консолидацию под 2600 пунктов с поддержкой в области 2550 пунктов. До конца года он может направиться в сторону осеннего динамического сопротивления - 2700 пунктов. Факторы неопределенности - перманентно острая геополитика и риски очередного повышения ставки ЦБ РФ 20 декабря - по большей мере уже "в цене", а участники рынка со временем адаптируются к вызовам".

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