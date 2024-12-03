Индекс Мосбиржи, вероятно, останется в диапазоне 2550-2600п во вторник - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, останется в диапазоне 2550-2600 пунктов на торгах во вторник, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Картина в большинстве бумаг в понедельник ухудшилась, что может сигнализировать о скорой коррекции. Помимо этого, объемы торгов заметно сократились, намекая на снижение активности покупателей", - отмечает эксперт в комментарии.

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