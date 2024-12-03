"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции Arenadata с целью 185 руб

"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции ПАО "Группа Аренадата" с целью 185 рублей за штуку на декабрь 2025 года, что предполагает потенциал роста 60% от текущего уровня, сообщается в материале аналитиков сервиса.

"Считаем, что эмитент обладает высоким потенциалом роста выручки на уровне 36% CAGR в период 2023-2028 годов при сохранении рентабельности и наиболее высокой дивидендной доходностью по сравнению с другими компаниями сектора. Кроме того, акции Arenadata недооценены по форвардным мультипликаторам по сравнению с другими компаниями IT-сектора", - пишут эксперты.

Аналитики указывают следующие факторы потенциального роста стоимости котировок бумаг эмитента:

- Потенциал рынка. По данным Центра стратегических разработок (ЦСР), объем российского рынка систем управления базами данных (СУБД) и инструментов обработки данных в 2023 году составил более 67 млрд рублей, при этом 82% рынка пришлось на российское ПО и 18% на зарубежное. Согласно прогнозу ЦСР, объем этого рынка составит до 234 млрд рублей в 2030 году, продемонстрировав рост на 250% к уровню 2023 года, что соответствует среднегодовому темпу роста на уровне около 20%.

- Финансовые результаты компании.

- Низкая долговая нагрузка. На 30 сентября 2024 года группа имела отрицательный чистый долг в размере 516 млн рублей, что подтверждает устойчивое финансовое положение и позволяет получать финансовые доходы за счет размещения средств на депозитах.

Отмечают эксперты сервиса и возможные риски:

- Рост затрат на исследования и разработки, а также на увеличение штата, что временно может оказывать давление на рентабельность чистой прибыли.

- Рост ставки налога на прибыль для IT-компаний, которые выплачивают большую часть прибыли в виде дивидендов.

Arenadata - российская IT-компания, которая специализируется на разработке систем управления и обработки данных. В группу входят четыре компании, которые разрабатывают программное обеспечение, и одна сервисная.

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