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03 декабря 2024 года 09:24
"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции Arenadata с целью 185 руб
"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции ПАО "Группа Аренадата" с целью 185 рублей за штуку на декабрь 2025 года, что предполагает потенциал роста 60% от текущего уровня, сообщается в материале аналитиков сервиса. "Считаем, что эмитент обладает высоким потенциалом роста выручки на уровне 36% CAGR в период 2023-2028 годов при сохранении рентабельности и наиболее высокой дивидендной доходностью по сравнению с другими компаниями сектора. Кроме того, акции Arenadata недооценены по форвардным мультипликаторам по сравнению с другими компаниями IT-сектора", - пишут эксперты. Аналитики указывают следующие факторы потенциального роста стоимости котировок бумаг эмитента: - Потенциал рынка. По данным Центра стратегических разработок (ЦСР), объем российского рынка систем управления базами данных (СУБД) и инструментов обработки данных в 2023 году составил более 67 млрд рублей, при этом 82% рынка пришлось на российское ПО и 18% на зарубежное. Согласно прогнозу ЦСР, объем этого рынка составит до 234 млрд рублей в 2030 году, продемонстрировав рост на 250% к уровню 2023 года, что соответствует среднегодовому темпу роста на уровне около 20%. - Финансовые результаты компании. - Низкая долговая нагрузка. На 30 сентября 2024 года группа имела отрицательный чистый долг в размере 516 млн рублей, что подтверждает устойчивое финансовое положение и позволяет получать финансовые доходы за счет размещения средств на депозитах. Отмечают эксперты сервиса и возможные риски: - Рост затрат на исследования и разработки, а также на увеличение штата, что временно может оказывать давление на рентабельность чистой прибыли. - Рост ставки налога на прибыль для IT-компаний, которые выплачивают большую часть прибыли в виде дивидендов. Arenadata - российская IT-компания, которая специализируется на разработке систем управления и обработки данных. В группу входят четыре компании, которые разрабатывают программное обеспечение, и одна сервисная. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ARENADATA-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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