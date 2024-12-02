Цены евробондов РФ в понедельник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 2 декабря. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день всего на 2 базисных пункта - до 70,66% от номинала (их доходность увеличилась на 1 базисный пункт, составив 8,95% годовых). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал за день на 3 базисных пункта - до 30,93% от номинала (доходность опустилась на 1 базисный пункт и составила 17,7% годовых). Облигации с погашением в 2042 году не продемонстрировали ярко выраженной динамики - их котировки остались на уровне 74,04% от номинала (доходность также не изменилась, составив 8,27% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 6 базисных пунктов).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели на 4 базисных пункта, до 69,26% от номинала (их доходность увеличилась на 11 базисных пунктов, до 30,26% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 65,11% от номинала (доходность увеличилась на 3 базисных пункта, составив 22,94% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году подорожали на 1 базисный пункт - до 66,87% от номинала (их доходность не изменилась, составив 14,64% годовых). В свою очередь стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за день на 3 базисных пункта - до 66,76% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 2 декабря была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в начале новой недели демонстрируют умеренное снижение, отыгрывая публикацию в США новой порции макроэкономических данных.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в ноябре повысился до 48,4 пункта с 46,5 пункта месяцем ранее, говорится в сообщении Института управления поставками (ISM), который рассчитывает данный индикатор. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал рост индекса до 47,5 пункта. Между тем октябрьский индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе, рассчитываемый S&P Global, в ноябре увеличился до 49,7 пункта с 48,5 пункта в октябре, согласно окончательным данным. Значение индекса было пересмотрено с повышением с предварительно объявленных 48,8 пункта.

В конце этой недели будет опубликован ноябрьский отчет по рынку труда США, а в среду Федеральная резервная система обнародует региональный обзор, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга"). "Сильные данные снова спровоцируют разговоры о том, будет ли Федрезерв снижать ставку в декабре или нет, тогда как слабые цифры повысят ожидания еще одного снижения на 25 базисных пунктов", - считает главный аналитик Swissquote Bank Ипек Эзкардешкая. В настоящее время участники рынка оценивают вероятность уменьшения ставки ФРС в декабре на 25 базисных пунктов примерно в 65%, по данным FedWatch Tool.