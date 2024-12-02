Рубль в понедельник подешевел в паре с юанем в рамках коррекции после сильного роста в конце прошлой недели

Москва. 2 декабря. Китайский юань укрепился на Московской бирже по итогам торгов в понедельник, рубль скорректировался вниз после сильного роста в последний день прошлой недели. Курс юаня в 19:00 мск составил 14,608 руб., что на 10,75 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 3 декабря на 56,51 копейки, до 107,1758 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,513 рубля, до 112,8019 руб./EUR1.

"На прошлой неделе снижение рубля усилилось. Такая динамика стала отражением растущих рисков дальнейшего ослабления рубля и сокращения объемов поступлений экспортной выручки в страну. Ключевым фактором стали новые санкции, введенные против российского танкерного флота и финансового сектора, включая Газпромбанк (MOEX: GZPR). Согласно данным фьючерсов на Московской бирже, курс доллара за неделю вырос на 5,03% до 107,74 руб., а евро - на 6,4% до 114,31 руб. Курс китайского юаня увеличился на 3,01% и составил по итогам недели 14,5 руб.", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "ТКБ Инвестмент Партнерс" Максим Гладских.

"Рубль после позитивного старта быстро перешел к активному ослаблению к юаню, но затем стал возвращать утраченные позиции. Однако во второй половине торгов российская валюта вновь просела. Тем не менее, поддержку рублю продолжает оказывать вероятная постепенная нормализация ситуации с поступлением иностранной валюты в страну от экспорта. Она могла ухудшиться после введения США санкций против Газпромбанка, который обслуживает большой объем экспортных операций. Спрос на инвалюту все же остается повышенным, несмотря на то, что ее котировки к рублю находятся недалеко от достигнутых недавно самых высоких с марта 2022 г. уровней. Это обусловлено традиционным для конца года увеличением бюджетных расходов, а также предпраздничным всплеском потребительской активности", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

ЦБ РФ продал валюту расчетами 29 ноября на 8,3 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".

Банк России принял решение с 28 ноября и до конца 2024 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России по бюджетному правилу. Свое решение регулятор объяснил необходимостью снижения волатильности финансовых рынков.

При этом Банк России продолжит продавать валюту в рамках пополнения и использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в объеме 8,4 млрд рублей в день.

Решение о возобновлении зеркалирования регулярных операций Минфина будет принято с учетом складывающейся ситуации на финансовых рынках. Отложенные покупки валюты регулятор планирует осуществить в течение 2025 года.

Минфин возобновил покупки валюты в рамках бюджетного правила в августе 2023 года после периода продаж с февраля 2022 года. В январе 2024 года Минфин вновь проводил продажи валюты и золота, а с 7 февраля вернулся к покупкам.

Минфин РФ с 7 ноября по 5 декабря планировал направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 87,5 млрд рублей, ежедневный объем операций - 4,2 млрд рублей. С учетом корректировки на продажи в рамках использования ФНБ, ежедневный объем продажи Банком России валюты за этот период должен был составлять 4,2 млрд рублей в день (с 7 октября по 6 ноября ЦБ продавал по 5,3 млрд рублей в день).

Банк России в декабре может повысить ключевую ставку еще на 1-2 процентных пункта - до 22-23%, считает первый зампред правления Сбербанка (MOEX: SBER) Кирилл Царев.

"За ЦБ, мне кажется, прогнозы давать сложно. В целом, наверное, есть пока общие ожидания, что высока вероятность подъема ставки либо на 1 процентный пункт, либо на 2 пункта, потому что мы видим, что инфляция все равно остается относительно высокой, и уровень доходов населения тоже", - сообщил Царев журналистам в кулуарах DomClick Digital Forum. "Скорее, вероятность выше, что они ее поднимут, чем оставят на текущих уровнях", - отметил он.

Ухудшение инфляционных ожиданий может привести к переводу средств из сбережений в потребление, что подтолкнет инфляцию, но ЦБ РФ в состоянии сдержать этот процесс, считает старший управляющий директор, руководитель Центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников.

"Слом инфляционных ожиданий может превратить сбережения в текущее потребление, и конечно, будет содействовать росту инфляции", - заявил Матовников журналистам в кулуарах DomClick Digital Forum. "Банк России в силах сдержать этот процесс, стимулируя норму сбережений в ситуации, когда экономика продолжит расти", - отметил он.

По его словам, если навес сбережений перетечет в потребление, это неизбежно приведет к ускорению инфляции. Тогда она вряд ли уложится в уже пересмотренный прогноз ЦБ на 2025 год (4,5-5%), что будет означать более плавное снижение ключевой ставки, и возможно, даже ее повышение в следующем году.

"Уже практически нет никаких сомнений, что ЦБ в декабре повысит ключевую ставку. Вопрос разыгрывается в том, на какую величину. Базовый консенсус сейчас стоит про 23%, то есть повышение на 2 процентных пункта, но уже есть голоса, предполагающие более высокое повышение - вплоть до 25%", - заявил Матовников.

Цены на нефть растут в понедельник в ожидании, что ОПЕК+ вновь отложит повышение добычи.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $72,27 за баррель, что на 0,6% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,65%, до $68,43 за баррель.

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ и министерская встреча были перенесены с 1 на 5 декабря. Причиной было названо то, что несколько министров будут присутствовать на саммите в Кувейте.

Рынок ждет, что ОПЕК+ отложит увеличение производства нефти, запланированное на январь, в связи с сохраняющимися опасениями сокращения глобального спроса.

Ставки межбанковского кредитного рынка выросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 29 ноября поднялась на 22 базисных пункта - до 21,09% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц увеличилась в понедельник на 6 базисных пунктов - до 20,82% годовых, версия на три месяца повысилась на 8 базисных пунктов, до 19,77% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 9 базисных пунктов относительно предыдущего торгового дня и в понедельник составила 18,73% годовых.