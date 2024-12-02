"КИТ Финанс Брокер" понизил прогнозную цену акций АФК "Система" до 18 руб

"КИТ Финанс Брокер" понизил прогнозную цену акций АФК "Система" с 24 до 18 рублей за бумагу, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Мы оцениваем финансовые результаты АФК "Система" по МСФО за 9М2024 года негативно - за третий квартал долговая нагрузка увеличилась и уже составляет 4,5х, а рост ставок привел к росту процентных расходов и убыткам на уровне чистой прибыли, - отмечают аналитики. - Помимо головной компании, высокая долговая нагрузка стала сложным вопросом для Segezha Group. В конце ноября цена было объявлено о дополнительной эмиссии. В рамках дополнительной эмиссии определена цена размещения в размере 1,80 рубля за акцию, в результате чего планируется привлечь до 101 млрд рублей. Дополнительная эмиссия пройдет по закрытой подписке в пользу АФК "Система" и ряда внешних инвесторов, что приведет к отвлечению денежных средств из АФК "Система".

Ранее АФК "Система" представила финансовые результаты по МСФО за 9М2024 год: консолидированная выручка за отчётный период выросла на 20,1% г/г, достигнув 888,3 млрд рублей. OIBDA выросла на 12,6%, при это маржинальность по OIBDA снизилась с 29,6% до 27,7%. Чистая прибыль сократилась на 92% г/г составила 1,8 млрд рублей, а в 3К2024 года зафиксирован убыток 2,6 млрд рублей в связи с ростом процентных расходов из-за увеличения долга и процентных ставок.

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