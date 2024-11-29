Рынок акций РФ в пятницу вырос во главе с Магнитом, неделю закрыл в "минусе"

Москва. 29 ноября. Рынок акций РФ в пятницу сохранил оптимистичный настрой, в то время как внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы и стабилизировалась нефть (фьючерс на Brent торговался вблизи $73 за баррель), а также сохранялись геополитические риски вокруг конфликта на Украине. Лидировали в росте акции "Магнита" (+5,5%) на дивидендных новостях, а укрепление рубля привело к росту индекса РТС выше 750 пунктов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2578 пунктов (+1,2%), индекс РТС - 753,78 пункта (+2,9%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 30 ноября, составил 107,7409 руб. (-1,8373 рубля).

За неделю индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,1-4,9%, официальный курс доллара от ЦБ РФ вырос на 5,16 рубля. В ноябре индекс МосБиржи вырос на 0,7%, индекс РТС упал на 9,3%, доллар за месяц подорожал на 10,69 рубля.

Новые санкции США против российских банков потребовали корректировки обслуживания внешнеторговых потоков, привели к росту волатильности на валютном рынке, говорится в вышедшем в пятницу обзоре финансовой стабильности Банка России.

Между тем зампред Банка России Филипп Габуния заявил в пятницу, что наблюдающаяся волатильность на валютном рынке не несет угроз для финансовой стабильности и не требует принятия экстренных мер денежно-кредитной политики.

Также Габуния на пресс-конференции в пятницу сообщил, что выручка экспортеров в рублях и "дружественных" валютах превышает 80%.

Акции "Магнита" выросли до 4549 рублей. Совет директоров ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам 9 месяцев 2024 года из расчета 560 рублей на акцию, сообщил ритейлер. Дата закрытия реестра акционеров для получения выплат - 9 января 2025 года.

Подорожали также акции Московского кредитного банка (MOEX: CBOM) (+3,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+3,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2,9% и +3,3% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (+2,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+2,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,1%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (+1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,1%).

Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" по МСФО за девять месяцев 2024 года выросла на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 110,9 млрд руб., сообщила компания.

Подешевели расписки "Русагро" (MOEX: AGRO) (-6,7%), акции "Аэрофлота" (-4,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-1,7%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,5%), бумаги "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,1%).

Скорректированная прибыль группы "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) в III квартале 2024 года по МСФО выросла на 23,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 21,6 млрд руб., сообщила компания. Скорректированная EBITDA сократилась на 9,1%, до 67,1 млрд руб., тогда как консенсус-прогноз "Интерфакса" предполагал этот показатель на уровне 77,8 млрд руб. (при диапазоне оценок от 73 млрд до 86,8 млрд руб.).

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи завершил неделю в умеренно позитивном ключе. Эмоции на рынке из-за геополитических коллизий поулеглись. Индекс доллара DXY за последние дни заметно просел - из района 107,5 пункта до значений ниже 106 пунктов. Это придало импульс сырьевым ценам, и в частности, поддержало нефтяные котировки в условиях прогресса в деэскалации ближневосточного конфликта. Кроме того, удалось погасить близкие к паническим настроения на внутреннем валютном рынке. При этом произошедший спад рубля, вероятно, еще не в полной мере отражен в котировках акций, позитивная переоценка бумаг экспортеров может "догонять" рынок в начале будущей недели, считает эксперт.

На внешних рынках картина по-прежнему неоднородная. Первая оценка индекса потребительских цен еврозоны за ноябрь показала их рост на 2,3% г/г после прироста на 2% в октябре, что совпало с прогнозами. В начале будущей недели важными для общего сантимента будут ноябрьские индексы деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая (от Caixin), еврозоны и США. На российском рынке в понедельник акционеры ПАО "Полюс" на внеочередном общем собрании обсудят утверждение дивидендов за 9 месяцев.

"В базовом сценарии, при отсутствии усиления внешнего негатива, ждем в ближайшей перспективе сдержанно позитивной динамики акций. Индексу МосБиржи по силам перебраться выше 2600 пунктов и попытаться там закрепиться. Прогноз на 2 декабря - 2520-2620 пунктов", - считает Шепелев.

По оценке эксперта "БКС МИ" Людмилы Рокотянской, следует дождаться экспирации в пятницу январского фьючерса на Brent и уже после этого оценивать потенциальную динамику актива на декабрь. Ключевым событием следующей недели станет заседание ОПЕК+. В среду вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и ливанской "Хезболлой". Однако неизвестно, насколько продолжительной и стабильной окажется данная геополитическая пауза.

Индия в течение нескольких месяцев запустит новый НПЗ HPCL Rajasthan Refinery Ltd мощностью 9 млн тонн в год, что приведет к активным переговорам с ключевыми производителями нефти о срочном импорте дополнительных баррелей, отмечает эксперт. Фаворитом тут может стать российская нефть Urals, другие варианты - сорта Arabian и Basrah, считает Рокотянская.

По словам аналитика ФГ "Финам" Зарины Саидовой, в пятницу на мировых рынках наблюдается смешанная динамика индексов. Российский рынок в пятницу продолжил рост четверга, при том, что факторы давления на биржевые настроения сохраняются прежние - геополитическая ситуация и жесткая ДКП ЦБ РФ, которая может стать еще жестче.

С технической точки зрения на дневном графике индекса МосБиржи ситуация складывается двойственная: с одной стороны, ранее был пробит вниз "треугольник", с другой - возвратный ход индекса вверх оказался довольно резвым. В условиях неопределенности стоит отследить закрытие индекса по итогам пятницы, чтобы сделать более четкие выводы о дальнейшем направлении движения, считает Саидова.

По оценке главного аналитика отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, несмотря на попытки рынка восстановиться после недавней просадки, покупатели пока не демонстрируют достаточной активности. Рост последних дней, скорее всего, связан со снижением давления продавцов, а не с существенным увеличением спроса.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ завершил пятницу в уверенном "плюсе", продолжая техническую коррекцию от минимумов недели и всего месяца. Рубль отскочил вверх после комментариев чиновников, в целом позволяющих ожидать новых мер стабилизации рынка в случае необходимости. На значительно более высокий курс рубля в среднесрочной перспективе, однако, вряд ли приходится рассчитывать, полагает аналитик.

Акции "Магнита" в пятницу подскочили после рекомендаций по дивидендам за 9 месяцев с текущей доходностью около 12,4% - одной из самых высоких на рынке. Бумаги ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+3,2%) и "Самолета" (MOEX: SMLT) (+0,8%) восстанавливались после обвала ранее на неделе. Глава "Самолета" в пятницу также сообщил, что застройщики обсуждают с ведомствами различные варианты господдержки сектора в условиях высоких процентных ставок. Акции Сбербанка в ближайшие месяцы могут привлекать повышенное внимание инвесторов как ставка на выплату высоких годовых дивидендов. Расписки "Русагро" обвалились перед делистингом с Мосбиржи в декабре в связи с редомициляцией компании. "Префы" "Сургутнефтегаза" просели на фоне коррекции рубля, отметила Кожухова.

На западных фондовых площадках вечером в пятницу настроения улучшились. Американские рынки завершают месяц в "плюсе" и позитивно отреагировали на победу Дональда Трампа на выборах, в то время как одной из слабых сторон при таком политическом раскладе станет Европа. Индекс МосБиржи продолжил коррекционное восстановление и стремился к отметке 2600 пунктов, в целом обладая потенциалом развития роста как минимум в первой половине декабря благодаря покупкам акций под промежуточные дивидендные отсечки. Повышение в РФ, однако, станет возможным лишь в случае нейтрального геополитического фона, а во второй половине декабря негативным фактором может выступить еще одно повышение ключевой ставки ЦБ РФ, заключила представитель "Велес Капитала".

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, от монетарных властей рынок ожидает очередных мер для поддержки национальной валюты. Однако будет плохо, если этой мерой станет повышение ключевой ставки куда-нибудь в район 25% годовых. Но такой сценарий где-нибудь в январе-феврале не исключен, если в ближайшее время рубль не окрепнет и даст свой вклад в инфляцию. Поэтому пока не рекомендуется увлекаться покупками акций, стоит приберечь денежные средства на случай падения индекса МосБиржи в район 2300 пунктов. Тем не менее, в ближайшее время сценарий продолжения отскока вверх чуть выше 2600 пунктов выглядит более реалистичным, считает Антонов.

В пятницу в Азии наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, австралийский ASX Australia - на 0,01%, южнокорейский Kospi - на 2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,9%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,3%), подросли Европа (индексы CAC 40, DAX прибавили 0,2-0,7%, FTSE топчется на уровне четверга) и США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,4-0,7%).

Рост акций в КНР обусловлен ослаблением опасений относительно ужесточения мер контроля за поставками чипов из США в КНР, в том числе добавления до 200 китайских чипмейкеров в торговый "черный список". Представитель министерства торговли Китая Хэ Ядун заявил, что страна предпримет "необходимые действия" для защиты китайского бизнеса, если США будут продвигать более жесткие ограничения.

Розничные продажи в Германии в октябре сократились на 1,5% относительно предыдущего месяца, сообщило в пятницу Федеральное статистическое агентство страны (Destatis). Это худшая динамика с октября 2022 года. Аналитики в среднем ожидали снижения на 0,3%, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке вечером в пятницу цены вышли в "плюс".

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $73,41 за баррель (+0,2% и +0,6% накануне), январская цена WTI - $69,44 за баррель (+1,1% к уровню среды). Накануне торги WTI не проводились из-за празднования в США Дня благодарения.

Участники рынка ждут перенесенной на следующую неделю встречи министров ОПЕК+. Она состоится 5 декабря вместо 1 декабря и пройдет в онлайн-формате.

С начала недели Brent подешевела примерно на 3% за счет снижения геополитических рисков. Как сообщалось, Израиль достиг соглашения о прекращении огня с ливанским движением "Хезболла", что уменьшило вероятность перебоев поставок топлива из региона.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+10,5%), ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (+8%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+7,9%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+7,4%), расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (+6,7%), Fix Price (MOEX: FIXP) (+6,2%), акции ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (+4,4%).

Просели акции ПАО "Диасофт" (MOEX: DIAS) (-9,7%), ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (-7,1%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-2%).

Выручка ПАО "Диасофт" по итогам первых 6 месяцев 2024 финансового года (завершились 30 сентября 2024 года) составила 4,1 млрд рублей, что на 21% больше аналогичного показателя 2023 года, говорится в сообщении компании. В материалах "Диасофта" отмечается, что 32% выручки в отчетном периоде пришлось на новые продажи.

EBITDA компании за I финансовое полугодие составила 960 млн рублей, что немногим меньше показателя прошлого года - 1,2 млрд рублей. Отрицательную динамику EBITDA компания объясняет опережающим ростом затрат в связи с существенным расширением штата сотрудников (на 28%) для поддержки развития проектной деятельности.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 106,3 млрд рублей (из них 17,08 млрд рублей пришлось на акции "Т-Технологии", 14,79 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 8,34 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").