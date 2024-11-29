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29 ноября 2024 года 20:00

Рынок акций РФ на неделе обновил многомесячные минимумы и отскочил

Рынок акций РФ на прошедшей торговой неделе обновил многомесячные минимумы из-за эскалации геополитической напряженности вокруг Украины, новых санкций Запада против банковского сектора РФ и сохраняющихся ожиданий ужесточения ДКП Банка России в условиях высокой инфляции. Индекс МосБиржи опускался ниже 2430 пунктов (минимум с марта 2023 года), индекс РТС на фоне резкого ослабления рубля падал в район 720 пунктов (минимум с 24 февраля 2022 года, день начала СВО), после чего на рынке наметилась коррекция за счет закрытия игроками коротких позиций.

В период со 25 по 29 ноября индекс МосБиржи снизился на 0,1% и составил 2578 пунктов, индекс РТС потерял 4,9% и достиг 753,78 пункта. Январский фьючерс на нефть Brent подешевел до $73,41 за баррель (-2,5%). Официальный курс доллара США, установленный Банком России, за неделю вырос до 107,7409 руб./$1 (+5,16 рубля).

Рынок акций РФ начал неделю с отката под давлением продавцов из-за подешевевшей нефти (фьючерс на Brent упал ниже $73,5 за баррель), остающихся опасений эскалации геополитической напряженности вокруг конфликта на Украине, а также ожиданий ужесточения монетарной политики ЦБ РФ в декабре, в то время как внешние фондовые площадки в начале недели подросли. Индекс МосБиржи опустился к 2530 пунктам (минимум с начала сентября), лидировали в снижении бумаги ГК "Самолет" (-6,7%) и ОК "Русал" (-6,1%).

Акции "Русала" упали на фоне новостей о планах компании начать оптимизацию производства, первым этапом которой станет сокращение производства алюминия на 250 тыс. тонн.

Акции "Т-Технологии" (ранее МКПАО "ТКС Холдинг") (-4,5%) упали после отсечки на бирже дивидендов за 9 месяцев 2024 года - 92,5 рубля на одну обыкновенную акцию. Это первые выплаты после длительного перерыва. Компания в середине ноября подтвердила планы платить дивиденды регулярно, в 2025 году будет четыре выплаты.

Нефть подешевела на фоне сокращения напряженности на Ближнем Востоке, где Израиль подписал соглашение о прекращении огня с ливанским движением "Хезболла". Также рынок отреагировал на новость о том, что избранный президент США Дональд Трамп выбрал инвестора и основателя Key Square Group Скотта Бессента в качестве кандидата на пост главы министерства финансов. Бессент является сторонником увеличения добычи нефти в Штатах.

Во вторник рынок акций РФ продолжил снижение под давлением продаж на фоне опасений эскалации геополитических рисков вокруг конфликта на Украине, а также новых западных санкций против России; сдерживающим фактором выступила умеренно подросшая нефть (фьючерс на Brent поднялся к $73,8 за баррель). Индекс МосБиржи упал ниже 2465 пунктов (минимум с апреля 2023 года), индекс РТС откатился ниже 740 пунктов (минимум с 24 февраля 2022 года); в лидерах снижения выступили акции ГК "Самолет" (-13,3%), "Мечела" (-9,6%) и расписки Ozon (-8,9%).

Евросоюз в рамках 15-го пакета санкций в отношении России предложил ввести санкции против 45 нефтяных танкеров РФ, 50 физлиц и 30 компаний, сообщило во вторник агентство Bloomberg.

Министр финансов РФ Силуанов во вторник заявил, что наблюдаемое ослабление рубля благоприятно для экспортеров, сигнализируя об отсутствии обеспокоенности властей проходящей девальвацией.

Давление на азиатские и европейские фондовые площадки оказало заявление Трампа о намерении ввести новые пошлины на ввоз в страну товаров из Канады, Мексики и Китая в первый же день после его возврата в Белый дом 20 января. Пошлины для всех китайских товаров, которые Трамп планирует ввести в этот день, составят 10%, заявил он.

Поддержку нефтяным котировкам оказало развитие конфликта России и Украины, а также заявления Ирака в отношении своих обязательств в рамках ОПЕК+. Российские военные заявили, что Украина за три дня дважды применила ракеты "АТАКМС" американского производства против объектов в Курской области. Минобороны РФ также отметило, что контролирует обстановку и готовит ответные действия.

Ирак в ходе переговоров со странами-сопредседателями ОПЕК+ - Россией и Саудовской Аравией - заявил о полной приверженности сделке с учетом нового компенсационного графика за добычу нефти сверх установленной альянсом квоты в предыдущие месяцы, говорится в сообщении министерства энергетики Саудовской Аравии.

В среду рынок акций РФ скорректировался вверх в рублевых ценах на фоне закрытия коротких позиций игроками, индекс МосБиржи на фоне резкого ослабления рубля отскочил в район 2500 пунктов, а индекс РТС упал ниже 730 пунктов. В лидерах роста выступили акции "Норникеля" (+6,1%) и расписки Ozon (+4,9%), в аутсайдерах - бумаги ГК "Самолет" (-10,9%), ПАО "Группа компаний ПИК" (-7,6%) и "Мечела" (-6,7%).

ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 3 рубля, до 108 руб./$1. В то же время Банк России принял решение с 28 ноября и до конца 2024 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России по бюджетному правилу, сообщил регулятор. Свое решение ЦБ объяснил необходимостью снижения волатильности финансовых рынков. При этом Банк России продолжит продавать валюту в рамках пополнения и использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в объеме 8,4 млрд рублей в день.

На мировых площадках сохранялись тревожные настроения на фоне опасений по поводу протекционистской торговой политики США при новом президенте Трампе.

На нефтяном рынке в среду цены подросли, инвесторы оценивали сигналы о сокращении запасов топлива в США и новости о перемирии между Израилем и Ливаном. Как заявил президент США Джо Байден, израильские военные и ливанское движение "Хезболла" прекратили боевые действия утром в среду.

В четверг рынок акций РФ сохранил оптимистичный коррекционный настрой на фоне подросшей нефти (Brent торговалась выше $73 за баррель) и ослабления рубля, хотя фактором давления на рынок оставались геополитические риски и ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ в свете сохраняющейся высокой инфляции. Индекс МосБиржи поднялся к 2550 пунктам, при этом лидировали в росте бумаги "Мечела" (+13% и +14,1% "префы") и расписки "Русагро" (+11%). Торги бумагами "Русагро" на Мосбирже будут остановлены 5 декабря в связи со сменой юрисдикции компании.

Вышедшие накануне вечером данные Росстата показали сохранение высоких темпов инфляции в России, что подогрело опасения дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ. По данным Росстата, инфляция в РФ с 19 по 25 ноября составила 0,36% после 0,37% с 12 по 18 ноября. Из данных за 25 дней ноября этого и прошлого годов следует, что на 25 ноября годовая инфляция в РФ ускорилась до 8,66% с 8,59% на 18 ноября, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Во "втором эшелоне" лидировали в росте акции ПАО "Сегежа Групп" (+19,2%) на фоне закрытия брокерами коротких позиций в преддверии допэмиссии бумаг компании. Акционеры ПАО "ВУШ Холдинг" (+5,3%, до 140,9 рубля) на внеочередном собрании утвердили выплату дивидендов за 9 месяцев 2024 года в размере 2,11 рубля на обыкновенную акцию. Дата закрытия реестра для получения дивидендов - 6 декабря 2024 года.

В пятницу рынок акций РФ продолжил коррекционный рост на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, стабилизации нефти (Brent торговалась вокруг $73 за баррель) и сохраняющихся геополитических рисков вокруг конфликта на Украине. Индекс МосБиржи поднялся в район 2580 пунктов, отыграв потери начала недели. Лидерами роста выступили бумаги "Магнита" (+5,5%), Московского кредитного банка (+3,8%).

Совет директоров ПАО "Магнит" рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам 9 месяцев 2024 года из расчета 560 рублей на акцию, сообщил ритейлер. Дата закрытия реестра акционеров для получения выплат - 9 января 2025 года.

Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" (+2,2%) по МСФО за девять месяцев 2024 года выросла на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 110,9 млрд руб., сообщила компания.

Скорректированная прибыль группы "Аэрофлот" (-4,6%) в III квартале 2024 года по МСФО выросла на 23,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 21,6 млрд руб. Скорректированная EBITDA сократилась на 9,1%, до 67,1 млрд руб., тогда как консенсус-прогноз "Интерфакса" предполагал этот показатель на уровне 77,8 млрд руб.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил журналистам, что колебания курса рубля на неделе были обусловлены разовыми факторами, в том числе спекулятивного характера, но торговый баланс остается крепким, после прекращения нервозности на рынке курс вернется к фундаментальным значениям. По его словам, правительство и ЦБ "работают в тесной координации" для принятия необходимых решений по снижению волатильности на рынках

В период с 25 по 29 ноября среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, хуже рынка выглядели бумаги ГК "Самолет" (-21%), ПАО "Диасофт" (-19%), ПАО "Россети Сибирь" (-15%); лучше рынка оказались акции Московского кредитного банка (+10%), ПАО "Сегежа Групп" (+9%), "Роснефти" (+5%).

Рынок акций РФ в начале декабря может остаться под давлением продавцов из-за опасений дальнейшей эскалации конфликта вокруг Украины и ожиданий роста ставки ЦБ РФ, влияние на расстановку сил игроков могут оказать решения стран-участниц картеля ОПЕК+ на встрече 5 декабря по квотам на добычу сырья. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 2500-2650 пунктов, для индекса РТС - 700-800 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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