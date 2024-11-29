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29 ноября 2024 года 19:00
"АКБФ" подтверждает рекомендацию" покупать" для акций Интер РАО
Инвестиционная компания "АКБФ" подтверждает рекомендацию" покупать" для акций "Интер РАО" с прогнозной ценой 7,04 рубля за бумагу, что предполагает потенциал роста на 85% с текущих уровней, сообщается в комментарии. "Чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО за 9 месяцев 2024 года выросла на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 110,9 млрд рублей. Выручка компании достигла 1,09 трлн рублей, увеличившись на 12,5%, однако EBITDA снизилась на 9,8%, до 114,7 млрд рублей. Данные в целом соответствуют нашим прогнозам, хотя вероятность реализации среднесрочного прогноза по EBITDA значительно снизилась", - отмечают аналитики. Они сохраняют прогноз чистой прибыли и дивидендных выплат компании по итогам 2024 года и ожидают, что чистая прибыль составит 144,4 млрд рублей (по сравнению с 135 млрд рублей в 2023 году), а дивиденды останутся на уровне 0,35 руб. на акцию. Для сравнения, среднегодовая чистая прибыль компании в 2019-2023 годах составляла около 100 млрд рублей. "С учетом внутренних макроэкономических факторов, но при поддержке внешних рыночных условий, мы ожидаем, что по итогам 2025 года EBITDA компании составит 198 млрд рублей (против порядка 182 млрд рублей в 2024 году), - указывают стратеги инвесткомпании. - Это ниже прогноза менеджмента на 2025 год, который составляет 210 млрд рублей". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ИНТЕР/РАО-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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