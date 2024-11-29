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Главная / Мнения аналитиков / "Финам" сохраняет рейтинг акций Henderson на уровне "покупать"
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29 ноября 2024 года 18:42
"Финам" сохраняет рейтинг акций Henderson на уровне "покупать"
"Финам" сохраняет рейтинг акций Henderson на уровне "покупать" с целевой ценой 770 рублей за бумагу на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 42% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Акции Henderson последние месяцы падают вместе с рынком, при этом с фундаментальной точки зрения бумаги значительно недооценены и предлагают привлекательный апсайд, - отмечает эксперт Игнат Иванов. - Бизнес Henderson продолжает расти двузначными темпами, они сохранятся на ближайшие несколько лет. Расширение сети не сказывается на рентабельности фешен-ритейлера, которая держится на высоком уровне, что позволяет компании выплачивать дивиденды". Henderson - лидер российского фешен-ритейла. Компания продает одежду, обувь и парфюм для мужчин. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-HENDERSON-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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29 ноября 2024 года 20:00
Рынок акций РФ на прошедшей торговой неделе обновил многомесячные минимумы из-за эскалации геополитической напряженности вокруг Украины, новых санкций Запада против банковского сектора РФ и сохраняющихся ожиданий ужесточения ДКП Банка России в условиях высокой инфляции. Индекс МосБиржи опускался ниже 2430 пунктов (минимум с марта 2023 года), индекс РТС на фоне резкого ослабления рубля падал в район 720 пунктов (минимум с 24 февраля 2022 года, день начала СВО), после чего на рынке наметилась коррекция за счет закрытия игроками коротких позиций. читать дальше
.29 ноября 2024 года 19:42
Москва. 29 ноября. Рынок акций РФ в пятницу сохранил оптимистичный настрой, в то время как внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы и стабилизировалась нефть (фьючерс на Brent торговался вблизи $73 за баррель), а также сохранялись геополитические риски вокруг конфликта на Украине. Лидировали в росте акции "Магнита" (+5,5%) на дивидендных новостях, а укрепление рубля привело к росту индекса РТС выше 750 пунктов. читать дальше
.29 ноября 2024 года 19:31
Москва. 29 ноября. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль вырос перед выходными днями и в последний рабочий день месяца. Курс юаня в 19:00 мск составил 14,5005 руб., что на 22,8 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.29 ноября 2024 года 19:00
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.29 ноября 2024 года 18:57
Москва. 29 ноября. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ умеренно расширились. Исключение составили лишь самые "короткие" выпуски отечественных еврооблигаций с погашением в 2026-2027 годах, которые заметно подешевели за пять дней читать дальше
.29 ноября 2024 года 18:21
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную цену обыкновенных акций ВТБ с 226,69 руб. до 198,36 руб., но с учетом динамики цены в последние недели предполагает 188%-ный среднесрочный потенциал роста и рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии. "Чистая прибыль ВТБ за 10 месяцев... читать дальше
.29 ноября 2024 года 17:59
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.29 ноября 2024 года 17:32
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.29 ноября 2024 года 17:01
Акции Полюса, Ленты и банка "Санкт-Петербург" сохраняют потенциал для дальнейшего роста - "Альфа-Инвестиции"
Акции "Полюса", "Ленты" и банка "Санкт-Петербург" сохраняют потенциал для дальнейшего роста, говорится в комментарии "Альфа-Инвестиций". "В конце ноября индекс Мосбиржи обновил минимумы года, и очевидно, что в полном объёме в декабре он не восстановится. Несмотря на общий тренд, есть акции,... читать дальше
.29 ноября 2024 года 16:42
Дальнейшее масштабное ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ РФ может создать серьезные риски для экономики, полагают аналитики Райффайзенбанка. "Без сомнения, экономика РФ находится в состоянии перегрева, что, на первый взгляд, требует продолжения ужесточения политики ЦБ, - пишут эксперты в... читать дальше
.29 ноября 2024 года 16:14
Курс рубля может стабилизироваться к концу года на уровнях около 105 за доллар США и 14,5 за юань - SberCIB
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.29 ноября 2024 года 15:45
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций АФК "Система" на уровне "покупать", сообщается в обзоре. "АФК "Система" представила финансовые результаты за 3К24: общая выручка выросла на 13% г/г до 313 млрд руб., скорректированная OIBDA - на 5% г/г до 84,3 млрд руб. Финансовые результаты... читать дальше
.29 ноября 2024 года 15:30
Москва. 29 ноября. Китайский юань развернулся вниз и слегка понижается на Московской бирже днем в пятницу, рубль перешел к повышению и немного дорожает перед выходными днями. Курс юаня в 15:00 мск составил 14,7145 руб., что на 1,4 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.29 ноября 2024 года 15:16
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF с прогнозной стоимостью на уровне $32,2 за штуку, что предполагает потенциал роста на 30,4% с текущих уровней, сообщается в материале ведущего аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. "Доходность... читать дальше
.29 ноября 2024 года 14:38
"ВТБ Мои Инвестиции" добавили акции Татнефти в топ-10 российских акций, исключили бумаги Группы Астра
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав Топ-10 акций российских компаний, добавив акции "Татнефти" и исключив бумаги "Группы Астра", сообщается в материале брокера. Текущий состав топ-списка: "Татнефть", "Сургутнефтегаз" (ап), "Норникель", "Газпром", "РусАл", "ЛУКОЙЛ", "АЛРОСА", "Московская... читать дальше
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