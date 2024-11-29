Акции Полюса, Ленты и банка "Санкт-Петербург" сохраняют потенциал для дальнейшего роста - "Альфа-Инвестиции"

Акции "Полюса", "Ленты" и банка "Санкт-Петербург" сохраняют потенциал для дальнейшего роста, говорится в комментарии "Альфа-Инвестиций".

"В конце ноября индекс Мосбиржи обновил минимумы года, и очевидно, что в полном объёме в декабре он не восстановится. Несмотря на общий тренд, есть акции, которые смогли продемонстрировать положительную динамику вопреки движению рынка. Например, Акции "Полюса", "Ленты" и банка "Санкт-Петербург", - отмечают аналитики.

Стоимость золота продолжает расти, и восходящий тренд может продолжиться в следующем году. Это, по мнению экспертов, будет поддерживать котировки акций "Полюса" и создаст перспективы для дивидендных выплат. Консенсус-прогноз по акциям составляет 16,3 тыс. рублей, что указывает на дальнейший потенциал роста.

"Акции банка "Санкт-Петербург" росли большую часть 2024 года, даже когда рынок падал с мая по сентябрь. Банк "Санкт-Петербург" не только обновил максимумы прошлого года, но и исторические. Сейчас цена по, - напоминают стратеги. - Сейчас цена почти на 50% выше уровней начала 2024 года, несмотря на начавшееся в октябре снижение. Коррекция стала возможностью купить бумаги "по скидке", поскольку, во-первых, банк обладает устойчивым дешёвым фондированием и избыточным капиталом. Высокие процентные ставки в таких условиях позитивны для бизнеса, они позволяют значительно наращивать доходы. Во-вторых, рост прибыли приведёт к увеличению дивидендов. Доходность за весь 2024 год может составить около 20%. Консенсус-таргет по акциям банка составляет 431 рубль".

"Лента", в свою очередь, демонстрирует отличные финансовые результаты благодаря приобретению других сетей и диверсификации бизнес-моделей. "Снижение доли гипермаркетов в пользу магазинов малых форматов сыграло важную роль, - указывают аналитики. - Эти драйверы помогли "Ленте" в мае обновить годовой максимум, но затем акции ушли в коррекцию вместе с рынком. Тем не менее к началу декабря акции выше уровней начала года почти на 50% и потенциал для роста сохраняется. Консенсус-таргет - 1400 рублей".

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