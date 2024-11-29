Курс рубля может стабилизироваться к концу года на уровнях около 105 за доллар США и 14,5 за юань - SberCIB

Курс рубля может стабилизироваться к концу года на уровнях около 105 за доллар США и 14,5 за юань, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

Способствовать ослаблению рубля, на их взгляд, будут следующие факторы:

- Повышенная инфляция в России.

- Потенциальное сокращение экспорта или проблемы с расчётами тоже окажут негативное влияние. Это может произойти из-за уменьшения поставок российского газа в Европу, действий будущей администрации США и роста дисконтов на российские экспортные товары.

Аналитики ждут большего глобального укрепления доллара из-за рисков замедления экономического роста в ЕС и Китае на фоне повышения американских пошлин.

В SberCIB считают, что до конца года рубль стабилизируется из-за роста продаж валюты ЦБ - на уровнях около 105 за доллар и 14,5 - за юань. Однако к концу следующего года нацвалюта может ослабнуть до 115 за доллар и 15,9 за юань.

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