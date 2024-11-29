"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF с прогнозной стоимостью на уровне $32,2 за штуку, что предполагает потенциал роста на 30,4% с текущих уровней, сообщается в материале ведущего аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой.

"Доходность инструмента iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF за последние 12 месяцев составляет 22,1%. В ноябре 2024 года фонд после коррекционной просадки к поддержке на уровне $22,7 весьма динамично отжался от нее и сохраняет потенциал отскока в среднесрочной перспективе", - пишет эксперт.

iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF - биржевой инвестиционный фонд, отслеживающий индекс NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index. Индекс включает в себя компании сектора здравоохранения, специализирующиеся на генной инженерии, биотехнологиях, разработке диагностических генетических тестов, а также на иммунологических разработках, в том числе онкоиммунологии.

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