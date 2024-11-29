"ВТБ Мои Инвестиции" добавили акции Татнефти в топ-10 российских акций, исключили бумаги Группы Астра

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав Топ-10 акций российских компаний, добавив акции "Татнефти" и исключив бумаги "Группы Астра", сообщается в материале брокера.

Текущий состав топ-списка: "Татнефть", "Сургутнефтегаз" (ап), "Норникель", "Газпром", "РусАл", "ЛУКОЙЛ", "АЛРОСА", "Московская биржа", "Хэдхантер", "Яндекс".

Акции "Группы Астра" тактически исключены экспертами в связи с отсутствием краткосрочных катализаторов роста.

"В свою очередь, "Татнефть" как экспортёр получает дополнительную выгоду от ослабления рубля, а также увеличивает прибыль на фоне повышения процентных ставок за счёт чистой денежной позиции- отмечает инвестиционный стратег брокера "ВТБ Мои Инвестиции" Алексей Михеев. - Ожидаем, что компания будет наращивать процент отчислений на дивиденды, так как дивидендная политика предусматривает выплату всех свободных средств компании".

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