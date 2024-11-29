Рынок акций РФ утром превысил 2550п по индексу МосБиржи во главе с Русагро

Москва. 29 ноября. Рынок акций РФ утром в пятницу возобновил попытки роста на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, несмотря на проседающую нефть (Brent опустилась к $72,7 за баррель) и сохраняющиеся геополитические риски вокруг конфликта на Украине. Индекс МосБиржи превысил 2550 пунктов во главе с расписками "Русагро".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2553,33 пункта (+0,2%), индекс РТС - 734,05 пункта (+0,2%); динамика цен "голубых фишек" на Мосбирже смешанная в пределах 1,5%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 29 ноября, составляет 109,5782 руб. (+1,5678 рубля).

Подорожали также акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,4% и +0,6% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,1% и +1,2% "префы").

Подешевели расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,5%), акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,9%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,1%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (-0,1%).

Главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в пятницу будет двигаться в диапазоне 2500-2575 пунктов.

"Несмотря на попытки рынка восстановиться после недавней просадки, покупатели пока не демонстрируют достаточной активности. Рост последних двух дней, скорее всего, связан со снижением давления продавцов, а не с существенным увеличением спроса. В аутсайдерах могут оказаться бумаги "Роснефти", если результаты работы за девять месяцев окажутся хуже, чем того ждет рынок", - считает он.

Накануне лучше остальных "фишек" смотрелись акции Сбербанка, которые после 2-недельного снижения пытаются сломить нисходящий тренд. Существенный рост показали бумаги "Мечела" (MOEX: MTLR) (+13%) благодаря отмене с 1 декабря экспортной пошлины на коксующийся уголь. Это позитивно отразилось и на акциях "Распадской" (MOEX: RASP). Взлетели акции "Сегежи Групп" (+19%), что вызвано информацией о принудительном закрытии брокерами коротких позиций перед предстоящей допэмиссией. Схожая ситуация наблюдалась и с расписками "Русагро", которые исключаются из перечня ликвидного имущества на Московской бирже с 29 ноября, отмечает Головинов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в пятницу подросли китайские индексы в ожидании новых важных встреч политических лидеров страны в декабре и возможных мер по стимулированию национальной экономики перед приходом в США к власти Трампа.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI торгуются немногим ниже сопротивлений $73 и $70 за баррель соответственно, пребывая в ожидании экономических и геополитических новостей. В СМИ продолжают появляться сообщения о возможной отсрочке повышения нефтедобычи ОПЕК+ на весь I квартал 2025 года, что было бы умеренно позитивным для рынка, но вряд ли способно вызвать сильный рост цен, скорее лишь сдерживая их от потенциального падения, считает аналитик.

Рынок акций РФ в конце недели может не найти значимых поводов для уверенного роста, оставаясь под давлением прежних негативных фундаментальных факторов и завершая очередной месяц на пессимистичной ноте. Впрочем, если геополитический фон в декабре стабилизируется, участники могут вернуться к покупкам, в том числе под промежуточные дивиденды за 2024 год, а "медведи" по рублю наверняка будут учитывать готовность финансовых властей вмешаться в ситуацию, считает Кожухова.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, попытки отскока рынка акций вверх во второй половине недели выглядят малоубедительными. В лидерах роста накануне, например, были акции "Сегежи Групп", "Русагро" и "Мечела", то есть тех эмитентов, которые являются далеко не самыми лучшими с точки зрения перспектив бизнеса. Похоже, по ним просто прошло масштабное закрытие "шортов". В тоже время снизились акции Мосбиржи, которые являются наиболее привлекательными и безопасными в условиях высоких процентных ставок. Не впечатлил и рост Сбера на 1%, а ведь именно с опережающей динамики этой бумаги часто начинается новый восходящий тренд, отмечает эксперт.

От монетарных властей рынок ожидает очередных мер для поддержки национальной валюты. Однако будет плохо, если этой мерой станет повышение ключевой ставки куда-нибудь в район 25% годовых. Но такой сценарий где-нибудь в январе-феврале не исключен, если в ближайшее время рубль не окрепнет и даст свой вклад в инфляцию. Поэтому пока не рекомендуется увлекаться покупками акций, стоит приберечь денежные средства на случай падения индекса МосБиржи в район 2300 пунктов. Тем не менее, в ближайшее же время сценарий продолжения отскока вверх чуть выше 2600 пунктов выглядит более реалистичным, считает Антонов.

В США в четверг биржи были закрыты в связи с Днем благодарения, а в пятницу торги будут проходить в укороченном режиме.

В пятницу в Азии наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, австралийский ASX Australia - на 0,01%, южнокорейский Kospi - на 2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,9%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,2%), проседает Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 теряют 0,2-0,5%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,2-0,4% к уровню среды).

Рост акций в КНР обусловлен ослаблением опасений относительно ужесточения мер контроля за поставками чипов из США в КНР, в том числе добавления до 200 китайских чипмейкеров в торговый "черный список". Представитель министерства торговли Китая Хэ Ядун заявил, что страна предпримет "необходимые действия" для защиты китайского бизнеса, если США будут продвигать более жесткие ограничения.

Розничные продажи в Японии в октябре увеличились на 1,6% в годовом выражении, по данным министерства экономики, торговли и промышленности страны. Аналитики в среднем ожидали более значительного повышения - на 2,2%, сообщает Trading Economics. Подъем продаж в октябре был отмечен по итогам 31-го месяца подряд.

Промпроизводство в Японии в прошлом месяце, согласно предварительным данным, увеличилось на 3% относительно сентября (при прогнозе в 3,9%). При этом в годовом выражении показатель вырос на 1,6%.

Среди трейдеров крепнут ожидания, что Банк Японии повысит базовую ставку на заседании в декабре на 25 базисных пунктов. Вероятность этого рынок сейчас оценивает в 60% по сравнению с менее 50% неделю назад.

Розничные продажи в Германии в октябре сократились на 1,5% относительно предыдущего месяца, сообщило в пятницу Федеральное статистическое агентство страны (Destatis). Это худшая динамика с октября 2022 года. Аналитики в среднем ожидали снижения на 0,3%, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены вернулись к снижению после локального роста.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $72,67 за баррель (-0,8% и +0,6% накануне), январская цена WTI - $68,47 за баррель (-0,4% к уровню среды). Накануне торги WTI не проводились из-за празднования в США Дня благодарения.

Участники рынка ждут перенесенной на следующую неделю встречи министров ОПЕК+. Она состоится 5 декабря вместо 1 декабря и пройдет в онлайн-формате.

С начала недели Brent подешевела примерно на 3% за счет снижения геополитических рисков. Как сообщалось, Израиль достиг соглашения о прекращении огня с ливанским движением "Хезболла", что уменьшило вероятность перебоев поставок топлива из региона.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+14,4%), расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (+8,8%), бумаги ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+7,1%), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (+6,9%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+4,1%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+3,6%), банка "Авангард" (MOEX: AVAN) (+3,2%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+2,6% и +4,3% "префы"), ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (+2,4%).

Просели акции ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (-4,9%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 15,63 млрд рублей (из них 2,55 млрд рублей пришлось на акции "Т-Технологии", 2,14 млрд рублей на бумаги ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) и 1,5 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").