29 ноября 2024 года 10:30
Рубль утром в последний торговый день недели и месяца немного дешевеет в паре с юанем
Москва. 29 ноября. Китайский юань укрепляется на Московской бирже утром в пятницу, рубль снижается перед выходными днями.
По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 14,752 руб. (+2,35 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 8,67 коп. выше уровня действующего официального курса.
"Факторы, вызвавшие ослабление рубля, остаются в силе. В первую очередь это сокращение экспорта из-за санкций и снижение нефтяных цен. К тому же попадание Газпромбанка (MOEX: GZPR) в санкционный список Минфина США способно временно ухудшить ситуацию с поступлением иностранной валюты в страну. В то же время спрос на нее увеличивается из-за традиционного для конца года роста бюджетных расходов и предпраздничного всплеска потребительской активности", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.
Цены на нефть эталонных марок демонстрируют умеренную смешанную динамику утром в пятницу.
Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 мск подешевели на 0,1% - до $73,16 за баррель. Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,41% - до $68,99 за баррель. Накануне торги WTI не проводились из-за празднования в США Дня благодарения.
Участники рынка ждут перенесенной на следующую неделю встречи министров ОПЕК+. Она состоится 5 декабря вместо 1 декабря и пройдет в онлайн-формате.
С начала недели Brent подешевела примерно на 3% за счет снижения геополитических рисков. Как сообщалось, Израиль достиг соглашения о прекращении огня с ливанским движением "Хезболла", что уменьшило вероятность перебоев поставок топлива из региона.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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29 ноября 2024 года 18:21
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную цену обыкновенных акций ВТБ с 226,69 руб. до 198,36 руб., но с учетом динамики цены в последние недели предполагает 188%-ный среднесрочный потенциал роста и рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии.
"Чистая прибыль ВТБ за 10 месяцев... читать дальше
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29 ноября 2024 года 17:59
"Велес Капитал" установил целевую цену акций "АЛРОСА" на уровне 66,3 руб. за штуку, что соответствует рекомендации "покупать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова.
"Бумаги "АЛРОСА" с мая 2024 года продемонстрировали падение на 35% на уровне ключевых российских... читать дальше
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29 ноября 2024 года 17:32
"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги МКПАО "Хэдхантер" с целью 4500 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,2%, стоп-приказ: 3945 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.
Акции компании с 20 декабря... читать дальше
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29 ноября 2024 года 17:01
Акции "Полюса", "Ленты" и банка "Санкт-Петербург" сохраняют потенциал для дальнейшего роста, говорится в комментарии "Альфа-Инвестиций".
"В конце ноября индекс Мосбиржи обновил минимумы года, и очевидно, что в полном объёме в декабре он не восстановится. Несмотря на общий тренд, есть акции,... читать дальше
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29 ноября 2024 года 16:42
Дальнейшее масштабное ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ РФ может создать серьезные риски для экономики, полагают аналитики Райффайзенбанка.
"Без сомнения, экономика РФ находится в состоянии перегрева, что, на первый взгляд, требует продолжения ужесточения политики ЦБ, - пишут эксперты в... читать дальше
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29 ноября 2024 года 16:14
Курс рубля может стабилизироваться к концу года на уровнях около 105 за доллар США и 14,5 за юань, полагают аналитики SberCIB Investment Research.
Способствовать ослаблению рубля, на их взгляд, будут следующие факторы:
- Повышенная инфляция в России.
- Потенциальное сокращение экспорта или... читать дальше
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29 ноября 2024 года 15:45
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций АФК "Система" на уровне "покупать", сообщается в обзоре.
"АФК "Система" представила финансовые результаты за 3К24: общая выручка выросла на 13% г/г до 313 млрд руб., скорректированная OIBDA - на 5% г/г до 84,3 млрд руб. Финансовые результаты... читать дальше
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29 ноября 2024 года 15:30
Москва. 29 ноября. Китайский юань развернулся вниз и слегка понижается на Московской бирже днем в пятницу, рубль перешел к повышению и немного дорожает перед выходными днями. Курс юаня в 15:00 мск составил 14,7145 руб., что на 1,4 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
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29 ноября 2024 года 15:16
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF с прогнозной стоимостью на уровне $32,2 за штуку, что предполагает потенциал роста на 30,4% с текущих уровней, сообщается в материале ведущего аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой.
"Доходность... читать дальше
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29 ноября 2024 года 14:38
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав Топ-10 акций российских компаний, добавив акции "Татнефти" и исключив бумаги "Группы Астра", сообщается в материале брокера.
Текущий состав топ-списка: "Татнефть", "Сургутнефтегаз" (ап), "Норникель", "Газпром", "РусАл", "ЛУКОЙЛ", "АЛРОСА", "Московская... читать дальше
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29 ноября 2024 года 14:09
Индекс S&P 500, вероятно, проведет торговую сессию в пятницу в диапазоне 5970-6020 пунктов, считает аналитик Freedom Finance Global Рафаэль Мкртчан.
"Внешний фон смешанный. Фьючерсы на американские индексы торгуются почти без изменений. На предстоящую сессию прогнозируем низкую внутридневную... читать дальше
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29 ноября 2024 года 13:42
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею "Лонг в акциях МКПАО "Хэдхантер", открытую 1 октября 2024 года с ожидаемой доходностью 15% до конца декабря 2024 года, сообщается в материале аналитиков.
"Коррекция на рынке акций РФ не обошла компанию, тем не менее бумага продолжает... читать дальше
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29 ноября 2024 года 13:18
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций "Интер РАО", сообщается в материале аналитиков.
"Опубликованные в пятницу результаты эмитента за 3К24 по МСФО оцениваем как сильные. Увеличение выручки в первую очередь обусловлено повышением цен на электроэнергию на свободных... читать дальше
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29 ноября 2024 года 12:58
Текущие уровни котировок акций МКПАО "Т-Технологии" (ранее ""ТКС Холдинг") привлекательны для покупок на среднесрочную и долгосрочную перспективы, говорится в материале старшего аналитика Альфа-банка Евгения Кипниса и аналитика Филиппа Николаева.
Эмитент опубликовал финансовые результаты за 3К24... читать дальше
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29 ноября 2024 года 12:26
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций VanEck China Bond ETF с прогнозной стоимостью на уровне $22,11 за штуку на горизонте года, сообщается в материале руководителя направления анализа долговых рынков Алексея Ковалева.
"Данный биржевой фонд позволяет застраховаться от роста курса... читать дальше
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