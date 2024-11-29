Цены на нефть умеренно растут

Рынки акций материкового Китая и Гонконга растут, остальная Азия снижается в пятницу. Нефть умеренно дорожает в пятницу утром, Brent торгуется у $73,38 за баррель.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона меняются без единой динамики в ходе торгов в пятницу.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:38 МСК увеличился на 1,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,6%.

Рост обусловлен ослаблением опасений относительно ужесточения мер контроля за поставками чипов из США в КНР, в том числе добавления до 200 китайских чипмейкеров в торговый "черный список".

Представитель министерства торговли Китая Хэ Ядун заявил, что страна предпримет "необходимые действия" для защиты китайского бизнеса, если США будут продвигать более жесткие ограничения.

Лидерами подъема на Гонконгской фондовой бирже выступают акции сети ресторанов Haidilao International, подорожавшие на 5,1%, производителя солнечных панелей Xinyi Solar - на 4,6%, чипмейкера Semiconductor Manufacturing International Corp. - на 4,2%, операторов казино Sands China (SPB: 1928) и Galaxy Entertainment Group - на 3,9% и 3,6% соответственно, автопроизводителя Li Auto (SPB: LI) - на 3,6%.

Между тем котировки бумаг трех крупнейших по капитализации компаний Tencent (SPB: 700) и Xiaomi (SPB: 1810) снижаются на 0,4%.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:38 МСК ушло вниз на 0,4%.

Среди трейдеров крепнут ожидания, что Банк Японии повысит базовую ставку на заседании в декабре на 25 базисных пунктов. Вероятность этого рынок сейчас оценивает в 60% по сравнению с менее 50% неделю назад.

Котировки акций технологических компаний опускаются, в том числе Tokyo Electron (-2%), Screen Holdings (-1,2%), Socionext (-1,5%), Sumco (-2,9%), Lasertec (-1%), Disco (-2,7%).

Цена бумаг Sony уменьшилась на 1,5%, Toyota Motor и Nissan Motor - на 2,1% и 4,2% соответственно, Softbank Group - на 0,6%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:34 МСК падает на 1,66%.

Цена акций Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, снижается на 2,2%, сталелитейной Posco - на 3,9%, автомобильной Hyundai Motor - на 0,5%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 0,1%.

При этом капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto повысилась на 1,3% и 0,9% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются утром в пятницу.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 мск подорожали на $0,1 (0,14%) - до $73,38 за баррель. В четверг эти контракты выросли в цене на $0,45, до $73,28 за баррель.

Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,43 (0,63%) - до $69,15 за баррель. Накануне торги WTI не проводились из-за празднования в США Дня благодарения.

Участники рынка ждут перенесенной на следующую неделю встречи министров ОПЕК+. Она состоится 5 декабря вместо 1 декабря и пройдет в онлайн-формате.

"Рынок нефти продолжает сталкиваться с неопределенностью" в плане погодных условий, спроса и геополитических событий, сказал главный инвестиционный стратег Saxo Markets в Сингапуре Чару Чанана.

"Вкупе с переизбытком предложения на рынке, это вызывает сомнения в том, что ОПЕК+ отменит добровольное сокращение добычи", - добавил он.

С начала недели Brent подешевела примерно на 3% за счет снижения геополитических рисков. Как сообщалось, Израиль достиг соглашения о прекращении огня с ливанским движением "Хезболла", что уменьшило вероятность перебоев поставок топлива из региона.