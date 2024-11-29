Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 29 ноября. Цены рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Торги на американских фондовых биржах в четверг не проводились из-за праздничного дня в США (День благодарения).

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона меняются без единой динамики в ходе торгов в пятницу. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:38 МСК увеличился на 1,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,6%. Рост обусловлен ослаблением опасений относительно ужесточения мер контроля за поставками чипов из США в КНР, в том числе добавления до 200 китайских чипмейкеров в торговый "черный список". Представитель министерства торговли Китая Хэ Ядун заявил, что страна предпримет "необходимые действия" для защиты китайского бизнеса, если США будут продвигать более жесткие ограничения.

Вместе с тем значение японского индекса Nikkei 225 к 8:38 МСК ушло вниз на 0,4%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:34 МСК падает на 1,66%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 0,1%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются утром в пятницу. Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск подорожали на 0,03% - до $73,3 за баррель. В четверг эти контракты выросли в цене на $0,45, до $73,28 за баррель. Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени повысились на 0,58% - до $69,1 за баррель. Накануне торги WTI не проводились из-за празднования в США Дня благодарения.

Участники нефтяного рынка ждут перенесенной на следующую неделю встречи министров ОПЕК+. Она состоится 5 декабря вместо 1 декабря и пройдет в онлайн-формате. "Рынок нефти продолжает сталкиваться с неопределенностью" в плане погодных условий, спроса и геополитических событий, сказал главный инвестиционный стратег Saxo Markets в Сингапуре Чару Чанана. "Вкупе с переизбытком предложения на рынке, это вызывает сомнения в том, что ОПЕК+ отменит добровольное сокращение добычи", - добавил он.

С начала недели Brent подешевела примерно на 3% за счет снижения геополитических рисков. Как сообщалось, Израиль достиг соглашения о прекращении огня с ливанским движением "Хезболла", что уменьшило вероятность перебоев поставок топлива из региона.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 28 ноября снизилась в 2,4 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 10,703 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,233 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг снизился на 0,07% и составил 102,08 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,04%, опустившись до 920,51 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ГК Самолет БО-П12" (+1,52%), "НоваБев Групп БО-П05" (+1,26%) и "Эталон-Финанс-П03" (+0,67%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк-001Р-19Р" (-3,1%), "Почта России БО-002P-03" (-1,37%) и "Газпром Капитал БО-001Р-04" (-1,23%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) увеличило объем размещения облигаций со сроком обращения 1,6 года серии БО-002Р-04 с "не менее 7 млрд рублей" до 11,5 млрд рублей. Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 23% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 25,59% годовых, купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 28 ноября. Техразмещение будет проходить с 5 по 12 декабря. Кроме того, компания 28 ноября начала размещение двух выпусков облигаций, сбор заявок на которые прошел 22 ноября. Срок обращения займов - 1,5 года, объем серии БО-002Р-02 - 20 млрд рублей, БО-002Р-03 - 5 млрд рублей. Ставка ежемесячных купонов по займам также установлена на уровне 23% годовых.

ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) 29 ноября c 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок инвесторов на приобретение 5-летних облигаций серии БО-004Р-05 с офертой через 1,23 года объемом не менее 10 млрд рублей. Купоны по выпуску будут фиксированными и ежемесячными. Ориентир ставки 1-го купона - 23% годовых, что соответствует доходности к оферте (через 450 дней, примерно 1 год и 3 месяца) на уровне 25,59% годовых. Техразмещение запланировано на 9 декабря.

Россельхозбанк (РСХБ) 2 декабря начнет размещение выпуска полугодовых облигаций серии БO-21-002P объемом 7 млрд рублей. По выпуску будет предусмотрен один полугодовой купон, его ставка пока не раскрывается.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) выкупила в рамках оферты 814 тыс. 841 облигацию серии 001Р-18 по цене 100% от номинала. Объем займа составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 16,3% займа. Компания разместила 10-летний выпуск объемом 5 млрд рублей в марте 2021 года. Ставка текущего купона до следующей оферты в мае 2026 года установлена на уровне 22% годовых.

АО "Русская контейнерная компания" (MOEX: RCCO) (РКК) в полном объеме выплатила средства за 7-й купон облигаций серии БО-01 на сумму 11,8 млн рублей, тем самым выйдя из технического дефолта. Дата выплаты по купону приходилась на 19 ноября. Согласно раскрытию, эмитент смог выплатить купон двумя частями - 27 и 28 ноября. Выпуск 3-летних облигаций на 250 млн рублей был размещен в феврале 2023 года. Ставка квартального купона установлена на уровне 19% на весь срок обращения. Начиная с мая 2025 года предусмотрена амортизация. РКК с декабря 2023 года допустила уже целую череду технических дефолтов по всем выпускам облигаций в обращении, однако спустя несколько дней просрочки платежей эмитент до сих пор исполнял обязанности по выплате и не допускал фактических дефолтов.