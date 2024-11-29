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Главная / Мнения аналитиков / Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"
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29 ноября 2024 года 09:27
Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - розничные продажи Германии в октябре; - отчет по рынку труда Германии за ноябрь; - предварительный индекс потребительских цен еврозоны в ноябре; - выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли; - пресс-конференция ЦБ РФ по обзору финансовой стабильности; - финансовые результаты Сбербанка и "Аэрофлота" за 3К24 по МСФО - финансовые результаты "ТГК-14" за 3К24 по РСБУ; - акционеры Henderson обсудят дивиденды за 9М24. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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29 ноября 2024 года 18:21
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную цену обыкновенных акций ВТБ с 226,69 руб. до 198,36 руб., но с учетом динамики цены в последние недели предполагает 188%-ный среднесрочный потенциал роста и рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии. "Чистая прибыль ВТБ за 10 месяцев... читать дальше
.29 ноября 2024 года 17:59
"Велес Капитал" установил целевую цену акций "АЛРОСА" на уровне 66,3 руб. за штуку, что соответствует рекомендации "покупать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова. "Бумаги "АЛРОСА" с мая 2024 года продемонстрировали падение на 35% на уровне ключевых российских... читать дальше
.29 ноября 2024 года 17:32
"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги МКПАО "Хэдхантер" с целью 4500 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,2%, стоп-приказ: 3945 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Акции компании с 20 декабря... читать дальше
.29 ноября 2024 года 17:01
Акции Полюса, Ленты и банка "Санкт-Петербург" сохраняют потенциал для дальнейшего роста - "Альфа-Инвестиции"
Акции "Полюса", "Ленты" и банка "Санкт-Петербург" сохраняют потенциал для дальнейшего роста, говорится в комментарии "Альфа-Инвестиций". "В конце ноября индекс Мосбиржи обновил минимумы года, и очевидно, что в полном объёме в декабре он не восстановится. Несмотря на общий тренд, есть акции,... читать дальше
.29 ноября 2024 года 16:42
Дальнейшее масштабное ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ РФ может создать серьезные риски для экономики, полагают аналитики Райффайзенбанка. "Без сомнения, экономика РФ находится в состоянии перегрева, что, на первый взгляд, требует продолжения ужесточения политики ЦБ, - пишут эксперты в... читать дальше
.29 ноября 2024 года 16:14
Курс рубля может стабилизироваться к концу года на уровнях около 105 за доллар США и 14,5 за юань - SberCIB
Курс рубля может стабилизироваться к концу года на уровнях около 105 за доллар США и 14,5 за юань, полагают аналитики SberCIB Investment Research. Способствовать ослаблению рубля, на их взгляд, будут следующие факторы: - Повышенная инфляция в России. - Потенциальное сокращение экспорта или... читать дальше
.29 ноября 2024 года 15:45
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций АФК "Система" на уровне "покупать", сообщается в обзоре. "АФК "Система" представила финансовые результаты за 3К24: общая выручка выросла на 13% г/г до 313 млрд руб., скорректированная OIBDA - на 5% г/г до 84,3 млрд руб. Финансовые результаты... читать дальше
.29 ноября 2024 года 15:30
Москва. 29 ноября. Китайский юань развернулся вниз и слегка понижается на Московской бирже днем в пятницу, рубль перешел к повышению и немного дорожает перед выходными днями. Курс юаня в 15:00 мск составил 14,7145 руб., что на 1,4 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.29 ноября 2024 года 15:16
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF с прогнозной стоимостью на уровне $32,2 за штуку, что предполагает потенциал роста на 30,4% с текущих уровней, сообщается в материале ведущего аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. "Доходность... читать дальше
.29 ноября 2024 года 14:38
"ВТБ Мои Инвестиции" добавили акции Татнефти в топ-10 российских акций, исключили бумаги Группы Астра
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав Топ-10 акций российских компаний, добавив акции "Татнефти" и исключив бумаги "Группы Астра", сообщается в материале брокера. Текущий состав топ-списка: "Татнефть", "Сургутнефтегаз" (ап), "Норникель", "Газпром", "РусАл", "ЛУКОЙЛ", "АЛРОСА", "Московская... читать дальше
.29 ноября 2024 года 14:09
Индекс S&P 500, вероятно, проведет торговую сессию в пятницу в диапазоне 5970-6020 пунктов, считает аналитик Freedom Finance Global Рафаэль Мкртчан. "Внешний фон смешанный. Фьючерсы на американские индексы торгуются почти без изменений. На предстоящую сессию прогнозируем низкую внутридневную... читать дальше
.29 ноября 2024 года 13:42
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею "Лонг в акциях МКПАО "Хэдхантер", открытую 1 октября 2024 года с ожидаемой доходностью 15% до конца декабря 2024 года, сообщается в материале аналитиков. "Коррекция на рынке акций РФ не обошла компанию, тем не менее бумага продолжает... читать дальше
.29 ноября 2024 года 13:18
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций "Интер РАО", сообщается в материале аналитиков. "Опубликованные в пятницу результаты эмитента за 3К24 по МСФО оцениваем как сильные. Увеличение выручки в первую очередь обусловлено повышением цен на электроэнергию на свободных... читать дальше
.29 ноября 2024 года 12:58
Текущий уровень цены акций Т-Технологий привлекателен для покупок на средне- и долгосрочную перспективы - Альфа-банк
Текущие уровни котировок акций МКПАО "Т-Технологии" (ранее ""ТКС Холдинг") привлекательны для покупок на среднесрочную и долгосрочную перспективы, говорится в материале старшего аналитика Альфа-банка Евгения Кипниса и аналитика Филиппа Николаева. Эмитент опубликовал финансовые результаты за 3К24... читать дальше
.29 ноября 2024 года 12:26
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций VanEck China Bond ETF с прогнозной стоимостью на уровне $22,11 за штуку на горизонте года, сообщается в материале руководителя направления анализа долговых рынков Алексея Ковалева. "Данный биржевой фонд позволяет застраховаться от роста курса... читать дальше
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