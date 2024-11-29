Акции РусГидро могут быть интересны на долгосрочном горизонте - "Финам"

Котировки акций "РусГидро", вероятно, останутся под давлением в краткосрочной перспективе, при этом бумаги могут быть интересны на долгосрочном горизонте (рекомендация - "покупать" с прогнозной стоимостью на уровне 0,65 рубля за штуку), сообщается в материале аналитика "Финама" Гордея Смирнова.

Одна из крупнейших российских электроэнергетических компаний представила отчет за 9М24 по МСФО. В целом снижение чистой прибыли из-за роста процентных издержек было ожидаемым, отмечает эксперт инвесткомпании.

"В ближайшие годы на фоне увеличения капитальных затрат "РусГидро", вероятно, продолжит наращивать объем долга. В условиях жесткой монетарной политики это будет оказывать дополнительное давление на чистую прибыль компании. Учитывая эти факторы и сохраняющуюся неопределенность относительно дивидендов, акции энергетической компании, вероятно, останутся под давлением в краткосрочной перспективе", - указывает Смирнов.

В то же время важно отметить, считает аналитик "Финама", что на операционном уровне бизнес компании продолжает демонстрировать положительную динамику: выручка и EBITDA растут в большинстве ключевых сегментов, что создает основу для улучшения финансовых результатов в более стабильных макроэкономических условиях.

"Для долгосрочных инвесторов бумаги "РусГидро" могут быть интересны. По нашим оценкам, текущая стоимость акций на 36% ниже их справедливого уровня, который мы оцениваем в 0,65 руб. за акцию. В связи с этим ранее мы присвоили бумагам рейтинг "покупать", - пишет Смирнов в обзоре.

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