Рынок акций РФ поднялся к 2550п по индексу МосБиржи на ослаблении рубля, лидировали Мечел и Русагро

Москва. 28 ноября. Рынок акций РФ в четверг сохранил оптимистичный коррекционный настрой на фоне подросшей нефти (Brent торгуется выше $73 за баррель) и ослабления рубля, хотя фактором давления на рынок остаются геополитические риски и ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ в свете сохраняющейся высокой инфляции. Индекс МосБиржи поднялся к 2550 пунктам, при этом лидировали в росте бумаги "Мечела" (MOEX: MTLR) (+13% и +14,1% "префы") и расписки "Русагро" (MOEX: AGRO) (+11%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2547,88 пункта (+2,3%, максимум сессии - 2560,55 пункта), индекс РТС - 732,48 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 8,9%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 29 ноября, составил 109,5782 руб. (+1,5678 рубля).

Подорожали также акции ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+8,9%), МКПАО "ВК" (MOEX: VKCO) (+8,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+7,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+4,7%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+4,5%), бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN) (+4,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+3,9%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (+3,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+3,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+3,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+3,1% и +2,7% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,2%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%).

Холдинг "Селигдар" (MOEX: SELG) (-2,8%) по итогам 9 месяцев 2024 года увеличил скорректированную EBITDA на 31%, до 19,3 млрд рублей, сообщила компания. Рентабельность по EBITDA составила 45%. Консолидированная выручка "Селигдара" достигла 43 млрд рублей, увеличившись на 16%. Отношение чистого долга к EBITDA на конец сентября составило 2,52х.

Чистая прибыль ПАО "РусГидро" (-1,1%) по МСФО за девять месяцев 2024 года снизилась в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 23,5 млрд руб., говорится в отчете компании. EBITDA выросла на 4,3%, до 110,1 млрд руб. Выручка составила 441,39 млрд руб. (+11,8%).

Также подешевели акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,2%).

Вышедшие накануне вечером данные Росстата показали сохранение высоких темпов инфляции в России, что подогрело опасения дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ.

По данным Росстата, инфляция в РФ с 19 по 25 ноября составила 0,36% после 0,37% с 12 по 18 ноября. С начала месяца рост цен к 25 ноября составил 1,15%, с начала года - 7,80%. Таким образом, инфляция с начала года превысила официальный макропрогноз Минэкономразвития на 2024 год (7,3%).

Из данных за 25 дней ноября этого и прошлого годов следует, что на 25 ноября годовая инфляция в РФ ускорилась до 8,66% с 8,59% на 18 ноября, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 8,78% с 8,68% на 18 ноября, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь ноябрь 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, индекс МосБиржи локально поддерживается ослаблением рубля и ростом цен на нефть. Ключевое влияние на фондовый рынок продолжают оказывать геополитическая эскалация и макростатистика, ориентирующаяся на дальнейшее ужесточение ДКП ЦБ РФ.

Рост акций "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (+19,2%) может быть связан с тем, что брокеры закрывают короткие позиции в преддверии допэмиссии. После высокой волатильности днем ранее восстанавливались бумаги "Русагро", торги которыми на Мосбирже будут остановлены 5 декабря в связи со сменой юрисдикции компании. Акции "Селигдара" просели на фоне отчета по МСФО за 9 месяцев, в рамках которого компания нарастила выручку и EBITDA на 16% и 31% соответственно, при этом получила убыток в 10,1 млрд руб. Несмотря на благоприятную рыночную конъюнктуру в виде роста золота и ослабления рубля, убыток в III квартале в размере 4,8 млрд руб. связан со структурой займов компании, которые также привязаны к цене золота. Ростом на отчет по МСФО за третий квартал 2024 года отреагировали акции "Т-Технологии": компания нарастила выручку и чистую прибыль на 107% и 60% соответственно, а ROE составил 37,8%. Также "Т-Технологии" ожидает роста прибыли по итогам года на 40% и сохраняет принцип распределения дивидендов в 30% чистой прибыли на ежеквартальной основе, отмечает Федосов.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи в четверг предпринял попытку отскока, в моменте добравшись до 2560 пунктов. Поддержку покупателям оказывали рост котировок сырьевых товаров, слабость рубля и высокая перепроданность рынка. Давление по-прежнему исходит от напряженности в геополитике и сигналов на повышение ключевой ставки ЦБ РФ (по данным Росстата, годовая потребительская инфляция продолжила рост, а недельная символически снизилась с высокого уровня, достигнутого ранее).

В пятницу выйдет первая оценка ИПЦ еврозоны за ноябрь. На российском рынке ожидается насыщенный новостями конец недели: отчеты по МСФО опубликуют Сбербанк, "Роснефть", "Аэрофлот". Акционеры Henderson (MOEX: HNFG) на внеочередном собрании обсудят вопрос утверждения дивидендов. Приближение выходных в сложных геополитических условиях может сдерживать покупательскую активность. Прогноз по индексу МосБиржи на 29 ноября - 2450-2550 пунктов, считает Шепелев.

ЦБ РФ приостановил покупку валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования операций Минфина по бюджетному правилу. Это помогло прервать отвесное падение рубля. Тем не менее, российская валюта остается слабой под давлением негатива в виде санкционных эффектов, острой геополитики, сезонного увеличения спроса на импорт и бюджетных трат. Не исключено восстановление повышенных лимитов репатриации и продажи выручки для экспортеров, хотя эффективность этой меры может быть неполной из-за тех же санкций Запада против банковского сектора РФ, полагает представитель "БКС МИ".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "Сегежи Групп" перед проведением SPO сохраняют волатильность, при этом некоторые брокеры начали объявлять о принудительном закрытии коротких позиций по бумагам. Расписки "РусАгро" готовятся к прекращению торгов на Мосбирже с 5 декабря в связи с редомициляцией компании. Бумаги "Мечела" в четверг восстановились после резкого падения предыдущих дней. Акции "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+4,2%) продолжают чувствовать себя лучше других застройщиков благодаря перспективе выплаты годовых дивидендов.

Бумаги "Аэрофлота" просели перед публикацией в пятницу финансовых результатов за III квартал текущего года по МСФО, несмотря на умеренно оптимистичные прогнозы по отчетности, отмечает аналитик.

На западных фондовых площадках в четверг преобладали умеренные покупки. Американские индексы готовятся завершить месяц в "плюсе", а европейские площадки - в сдержанном "минусе", оказавшись под давлением внутренних экономических и политических сложностей, а также расширения украинского конфликта. Индекс МосБиржи смог отвоевать 2500 пунктов и приостановил повышение у сопротивления 2550 пунктов, при преодолении которого можно ожидать тестирования 2600 пунктов в рамках развития технического отскока. Фундаментальные факторы для российского рынка по-прежнему склоняются в сторону негативных, но инвесторы могут сделать перерыв в продажах. У рубля в ближайший месяц есть надежда на поддержку ЦБ РФ, хотя в Минфине РФ, по словам представителей ведомства, пока не обсуждают повышение порога продажи валютной выручки, отметила Кожухова.

По словам аналитика ФГ "Финам" Саида Керимханова, фондовые рынки АТР в четверг показали разнонаправленную динамику. Риск повышения импортных пошлин на китайские товары, выросший в связи с приходом Дональда Трампа на пост президента США, продолжает давить на рынок.

Европейский фондовый рынок в четверг подрос, несмотря на не самые позитивные статданные. Нарастает напряженность, связанная с падением правительства Франции. Премьер-министр страны Мишель Барнье, которому грозит вотум недоверия в национальном собрании, заявил, что в случае падения его правительства страна войдет в 2025 год без бюджета, отметил аналитик.

В США 28 ноября биржи закрыты в связи с Днем благодарения, а в пятницу торги будут проходить в укороченном режиме.

Российский фондовый рынок продолжает восстанавливаться после обвала в последние дни. Однако ожидания по ужесточению денежно-кредитной политики и геополитическая напряженность сдерживают активность покупателей. "Предполагаем, что рост продолжится до уровня сопротивления 2580 пунктов, после которого возможен дальнейший подъем до 2707 пунктов", - считает Керимханов.

В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi подрос на 0,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng потерял 1,2%), "плюсуют" Европа (индекс FTSE топчется на месте, CAC 40, DAX растут на 0,4-0,8%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,2-0,4%).

Негативное давление на азиатские рынки оказывают ожидания, что избранный президент США Дональд Трамп введет дополнительные импортные пошлины на китайские товары, сообщает Trading Economics.

Банк Кореи в четверг снизил базовую ставку до 3% с 3,25% годовых, что стало неожиданностью для аналитиков. Ставка была уменьшена по итогам второго заседания подряд на фоне замедления инфляции и ослабления темпов экономического роста. Теперь ставка находится на минимальном уровне за два года.

ЦБ также ухудшил прогноз роста ВВП Южной Кореи в 2024 году до 2,2% с ранее ожидавшихся 2,4%, в следующем году - до 1,9% с 2,1%.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в ноябре 2024 года увеличились на 2,4% в годовом выражении после аналогичного роста на 2,4% месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены снизились на 0,7%. В октябре в помесячном выражении был отмечен рост на 0,4%. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 2,6% в годовом выражении и снижение на 0,5% в помесячном.

Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в ноябре увеличились на 2,2% в годовом выражении. Относительно октября они уменьшились на 0,2%. Эксперты ожидали подъема на 2,3% в годовом выражении и снижения на 0,2% в помесячном.

На нефтяном рынке в четверг цены растут на фоне низкой активности торгов в связи с праздником в США (День благодарения).

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $73,06 за баррель (+0,4% и +0,02% накануне), январская цена фьючерсов на WTI - $68,83 за баррель (+0,2% и -0,1% в среду).

Трейдеры продолжают следить за геополитической ситуацией и ждут очередного заседания ОПЕК+. Ранее Bloomberg сообщило, что ключевые страны ОПЕК+ начали дискуссии о возможной очередной отсрочке наращивания добычи нефти, запланированного на январь. По данным агентства, страны сомневаются, что ситуация на рынке позволяет увеличивать добычу с января, и могут отложить эти планы на несколько месяцев.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Сегежа Групп" (+19,2%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+14,9%), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (+10,3%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+10%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+9,8%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+9,2%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+8,4%), расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (+7,5%), бумаги ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+7,4%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+7%).

Акционеры ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (+5,3%, до 140,9 рубля) (головная компания группы Whoosh, оператора одноименного сервиса кикшеринга) на внеочередном собрании утвердили выплату дивидендов за 9 месяцев 2024 года в размере 2,11 рубля на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании. Дата закрытия реестра для получения дивидендов - 6 декабря 2024 года.

EBITDA группы "Акрон" (MOEX: AKRN) (+0,3%) за III квартал составила 13,7 млрд рублей, что на 9% ниже показателя за аналогичный период прошлого года, следует из расчетов "Интерфакса" на основе отчетности компании. Квартальная выручка "Акрона" по МСФО выросла на 11%, до 47,3 млрд рублей. Чистая прибыль составила 1,5 млрд рублей против 6,6 млрд рублей годом ранее.

Подешевели акции ПАО "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (-3,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 112,72 млрд рублей (из них 21,14 млрд рублей пришлось на акции "Т-Технологии", 13,4 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 7,76 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").