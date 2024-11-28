"Финам" понизил прогнозную цену обыкновенных и привилегированных акций Татнефти до 664,5 руб. и 659,2 руб. соответственно

"Финам" понизил прогнозную цену обыкновенных акций "Татнефти" с 798,9 руб. до 664,5 руб., "префов" - с 791,7 руб. до 659,2 руб., что соответствует потенциалу роста на горизонте года до 30% и 29,4% соответственно, сообщается в материале инвесткомпании.

Рейтинг сохранен на уровне "покупать" для обоих видов бумаг.

"Понижение целевой цены связано с более низкой нормой выплат дивидендов и продолжающимся ужесточением ДКП. С начала года акции "Татнефти" потеряли более 25% на фоне жесткой ДКП и более низкой нормы выплат дивидендов, - отмечает аналитик Сергей Кауфман. - При этом "Татнефть" имеет чистую денежную позицию, что позволяет в меньшей степени страдать от высоких процентных ставок, а стремительное ослабление рубля компенсировало для компании более низкую норму выплат дивидендов и коррекцию мировых цен на нефть. Прогнозная дивидендная доходность "Татнефти" на горизонте 12 месяцев превышает 16%, а EV/EBITDA 2025E составляет всего 2,3".

"Татнефть" - одна из крупнейших нефтяных компаний в России. Основными направлениями деятельности являются нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтегазохимия и сеть АЗС.

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