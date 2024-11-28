Инвесткомпания "Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "Т-Технологий" (бывший "ТКС Холдинг") с целевой ценой 3509,7 руб. за бумагу, сообщается в материале аналитика Игоря Додонова.

"Т-Технологии" опубликовали финансовую отчетность по МСФО за 3-й квартал 2024 года, в которой впервые учитываются результаты Росбанка: чистая прибыль подскочила на 60% г/г до 37,8 млрд руб., при высоком значении рентабельности капитала (ROE) на уровне 37,8%, - отмечает эксперт. - По итогам января-сентября в целом прибыль достигла 83,5 млрд руб. (рост на 39% г/г) с ROE в 32,7%. Представленные финансовые результаты оказались сильными, заметно выше наших и рыночных ожиданий по прибыли. При этом важно отметить, что интеграция Росбанка не оказала существенного влияния на рентабельность капитала, которая остается самым высоким среди ведущих отечественных банков. А прогноз руководства по динамике прибыли соответствует нашей оценке, согласно которой годовой показатель составит 114,6 млрд руб. (+42% г/г)".

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