Акции ТКС Холдинга привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции МКПАО "ТКС Холдинг" привлекательны для долгосрочных покупок на фоне сильных финансовых результатов компании, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

По итогам девяти месяцев 2024 года эмитент заработал своим акционерам 328,2 рубля чистой прибыли на одну бумагу, что эквивалентно 13,7% текущей акционерной доходности, отмечают эксперты.

Благодаря интеграции Росбанка, компания показала сильные финансовые результаты в отчетном периоде, констатируют аналитики "Газпромбанк Инвестиций". Увеличение чистой прибыли за 9М24 составило 39% год к году, при этом менеджмент ожидает, что по итогам всего 2024 года динамика роста чистой прибыли группы с учетом Росбанка останется на высоком уровне и составит более 40%, а полная интеграция Росбанка завершится в январе 2025 года.

"Также необходимо отметить, что, несмотря на выпуск дополнительных акций, проведенный для финансирования сделки по приобретению Росбанка, рентабельность капитала группы в третьем квартале 2024 года (37,8%) превысила значения предыдущего квартала (32,7%), - пишут эксперты сервиса в обзоре. - Учитывая сильные финансовые результаты компании, мы считаем акции эмитента привлекательными для долгосрочного инвестора".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.