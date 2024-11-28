"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций CLP Group с прогнозной стоимостью $76,2 за штуку, что предполагает потенциал роста 16,2% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Гордея Смирнова.

Отчет об операционных результатах за 9М24 показал, что текущий год в целом проходит позитивно для эмитента, констатирует эксперт. Рост рентабельности бизнеса в Австралии и рост продаж в Гонконге позволяет рассчитывать на увеличение выручки и чистой прибыли CLP Group по итогам 2024 года.

"Мы оценили акции, используя сравнительный метод и модель DCF", - отмечает Смирнов.

Дивидендная доходность NTM акций CLP Group может составить 4,7% при выплате 3,1 гонконгского доллара (HKD) на акцию, указывает аналитик инвесткомпании.

Также эксперт обращает внимание, что ведение деятельности в большом количестве стран усиливает значение регуляторных и валютных рисков.

Природные бедствия тоже могут оказывать заметное негативное влияние на деятельность CLP Group, указывает аналитик "Финама".

CLP Group - гонконгская вертикально интегрированная электроэнергетическая компания, осуществляющая генерацию, передачу, распределение и сбыт электроэнергии и газа в Гонконге, Китае, Австралии и Индии.

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