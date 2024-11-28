Вероятность подъема ставки ЦБ РФ до 23% в декабре растет - "Т-Инвестиции"

Вероятность повышения ключевой ставки Банка России до 23% годовых по итогам заседания в декабре 2024 года растет, говорится в материале главного экономиста брокера "Т-Инвестиции" Софьи Донец.

"Волатильность рубля остается повышенной, в связи с чем уже приняты меры поддержки, как мы и ожидали. Однако ситуация остается слабопрогнозируемой на фоне подстройки рынка к новым санкциям и появления спекулятивного мотива. Мы видим высокую недооцененность рубля и ожидаем его укрепления до 99-105 руб./$1 и 13,7-14,5 руб./юань до конца года, - пишет эксперт в обзоре. - Если быстрого отскока курса все же не случится, то ослабление национальной валюты, по нашим оценкам, может добавить в инфляцию дополнительные 1-1,2 п.п. на горизонте трех месяцев".

"Мы сохраняем прогноз роста ВВП России в 2024 году на уровне 4% г/г. При этом инфляция с учетом последнего ослабления рубля уже движется к уровню выше 9% г/г на конец 2024 года и к 9,5-10% г/г в 1К25 (с учетом эффекта низкой базы). Это добавляет аргументов в пользу повышения ключевой ставки Банком России до 23% в декабре и будет поддерживать жесткую риторику регулятора в ближайшие месяцы", - указывает Донец.

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