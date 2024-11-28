ПСБ сохраняет прогнозную цену акций ТКС Холдинга на уровне 3969 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет прогнозную стоимость акций МКПАО "ТКС Холдинг" на уровне 3969 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Дмитрия Грицкевича.

Эмитент в четверг представил отчетность за 3К24, впервые включающую в себя результаты Росбанка.

Активы холдинга за счет приобретения Росбанка выросли в 2,6 раза г/г и на 72% кв/кв - почти до 5 трлн руб.; чистая прибыль за отчетный период выросла на 60% в годовом и 61% в квартальном исчислении (37,8 млрд руб.), отмечает эксперт.

Чистая процентная маржа группы из-за изменения структуры бизнеса снизилась до 12,2% (минус 2,4 п.п. за квартал), рентабельность капитала без учета единоразовой прибыли от приобретения бизнеса - до 29% (минус 8,8 п.п.). Однако по данным показателям объединенный банк все еще опережает лидера сектора - Сбербанк (его чистая процентная маржа 5,9%, а рентабельность капитала - 25%), указывает Грицкевич.

"На фоне жесткой политики ЦБ мы осторожно смотрим на перспективы банковского сектора в следующем году, опасаясь роста кредитного риска. Стоимость риска "ТКС Холдинга" за квартал уже выросла на 2 п.п., до 8,2%, но это может быть связано с объединением банков, - пишет аналитик ПСБ в обзоре. - В целом бизнес эмитента представляется нам устойчивым к рискам банковского сектора - темпы роста чистой прибыли даже за вычетом разовых факторов высокие, благодаря развитой экосистеме сохраняется дальнейший потенциал органического роста доходов. Мы сохраняем целевую цену акций на уровне 3969 рублей".

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