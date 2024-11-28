.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / ПСБ сохраняет прогнозную цену акций ТКС Холдинга на уровне 3969 руб
.
28 ноября 2024 года 16:14
ПСБ сохраняет прогнозную цену акций ТКС Холдинга на уровне 3969 руб
Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет прогнозную стоимость акций МКПАО "ТКС Холдинг" на уровне 3969 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Дмитрия Грицкевича. Эмитент в четверг представил отчетность за 3К24, впервые включающую в себя результаты Росбанка. Активы холдинга за счет приобретения Росбанка выросли в 2,6 раза г/г и на 72% кв/кв - почти до 5 трлн руб.; чистая прибыль за отчетный период выросла на 60% в годовом и 61% в квартальном исчислении (37,8 млрд руб.), отмечает эксперт. Чистая процентная маржа группы из-за изменения структуры бизнеса снизилась до 12,2% (минус 2,4 п.п. за квартал), рентабельность капитала без учета единоразовой прибыли от приобретения бизнеса - до 29% (минус 8,8 п.п.). Однако по данным показателям объединенный банк все еще опережает лидера сектора - Сбербанк (его чистая процентная маржа 5,9%, а рентабельность капитала - 25%), указывает Грицкевич. "На фоне жесткой политики ЦБ мы осторожно смотрим на перспективы банковского сектора в следующем году, опасаясь роста кредитного риска. Стоимость риска "ТКС Холдинга" за квартал уже выросла на 2 п.п., до 8,2%, но это может быть связано с объединением банков, - пишет аналитик ПСБ в обзоре. - В целом бизнес эмитента представляется нам устойчивым к рискам банковского сектора - темпы роста чистой прибыли даже за вычетом разовых факторов высокие, благодаря развитой экосистеме сохраняется дальнейший потенциал органического роста доходов. Мы сохраняем целевую цену акций на уровне 3969 рублей". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ТКС/ХОЛДИНГ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
28 ноября 2024 года 19:41
Москва. 28 ноября. Рынок акций РФ в четверг сохранил оптимистичный коррекционный настрой на фоне подросшей нефти (Brent торгуется выше $73 за баррель) и ослабления рубля, хотя фактором давления на рынок остаются геополитические риски и ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ в свете сохраняющейся высокой инфляции. Индекс МосБиржи поднялся к 2550 пунктам, при этом лидировали в росте бумаги "Мечела" (MOEX: MTLR) (+13% и +14,1% "префы") и расписки "Русагро" (MOEX: AGRO) (+11%). читать дальше
.28 ноября 2024 года 19:21
Москва. 28 ноября. Китайский юань укрепился на Московской бирже по итогам торгов в четверг, рубль подешевел в рамках коррекции после сильного роста по итогам предыдущих торгов. Курс юаня в 19:00 мск составил 14,7285 руб., что на 25,85 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.28 ноября 2024 года 19:05
"Финам" понизил прогнозную цену обыкновенных и привилегированных акций Татнефти до 664,5 руб. и 659,2 руб. соответственно
"Финам" понизил прогнозную цену обыкновенных акций "Татнефти" с 798,9 руб. до 664,5 руб., "префов" - с 791,7 руб. до 659,2 руб., что соответствует потенциалу роста на горизонте года до 30% и 29,4% соответственно, сообщается в материале инвесткомпании. Рейтинг сохранен на уровне "покупать" для... читать дальше
.28 ноября 2024 года 18:37
Инвесткомпания "Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "Т-Технологий" (бывший "ТКС Холдинг") с целевой ценой 3509,7 руб. за бумагу, сообщается в материале аналитика Игоря Додонова. "Т-Технологии" опубликовали финансовую отчетность по МСФО за 3-й квартал 2024 года, в которой впервые... читать дальше
.28 ноября 2024 года 17:52
Акции МКПАО "ТКС Холдинг" привлекательны для долгосрочных покупок на фоне сильных финансовых результатов компании, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". По итогам девяти месяцев 2024 года эмитент заработал своим акционерам 328,2 рубля чистой прибыли на одну бумагу, что эквивалентно... читать дальше
.28 ноября 2024 года 17:27
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций CLP Group с прогнозной стоимостью $76,2 за штуку, что предполагает потенциал роста 16,2% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Гордея Смирнова. Отчет об операционных результатах за 9М24 показал, что текущий год в целом проходит... читать дальше
.28 ноября 2024 года 16:53
Вероятность повышения ключевой ставки Банка России до 23% годовых по итогам заседания в декабре 2024 года растет, говорится в материале главного экономиста брокера "Т-Инвестиции" Софьи Донец. "Волатильность рубля остается повышенной, в связи с чем уже приняты меры поддержки, как мы и ожидали.... читать дальше
.28 ноября 2024 года 15:51
"Финам" повысил прогнозную цену акций NiSource с $31,6 до $41 за штуку на горизонте года, сохранив при этом рекомендацию "держать", сообщается в материале аналитика Гордея Смирнова. "Акции эмитента продемонстрировали один из лучших результатов по доходности в электроэнергетическом секторе США за... читать дальше
.28 ноября 2024 года 15:26
Москва. 28 ноября. Китайский юань укрепляется на Московской бирже днем в четверг, рубль дешевеет в рамках коррекции после сильного роста по итогам предыдущих торгов. Курс юаня в 15:00 мск составил 14,689 руб., что на 21,9 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.28 ноября 2024 года 15:22
Вероятность подъема ключевой ставки Банка России до 23% годовых в декабре 2024 года существенно увеличилась, считают аналитики Райффайзенбанка. "Судя по всему, текущий шок валютного курса не успел в полной мере отразиться на актуальных данных по инфляции, и стоит ожидать лишь ускорения роста цен... читать дальше
.28 ноября 2024 года 15:02
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Аэрофлота" с целью 62 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,7%, стоп-приказ: 54 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания опубликует результаты по МСФО... читать дальше
.28 ноября 2024 года 14:32
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость акций банка "Санкт-Петербург" с 374,85 руб. до 361,52 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 19% и соответствует рекомендации "покупать", сообщается в комментарии. Дисконт - поправка на риск в рамках указанной переоценки не... читать дальше
.28 ноября 2024 года 14:01
"Финам" подтверждает рейтинг акций ВТБ на уровне "покупать" с целевой ценой 104,3 рубля за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании. "ВТБ обнародовал финансовые результаты по МСФО за январь-октябрь 2024 года: чистая прибыль в октябре выросла на 10,4% г/г до 29,7 млрд руб., а по итогам 10... читать дальше
.28 ноября 2024 года 13:33
Драйверов роста котировок акций "Селигдара" пока нет, но бизнес компании выглядит устойчивым, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Компания представила результаты за 9 мес.: несмотря на ощутимый рост выручки ((+16% г/г, до 43 млрд рублей), "Селигдар" получил чистый убыток в 10 млрд... читать дальше
.28 ноября 2024 года 13:04
Сценарий роста ключевой ставки ЦБ РФ до 25% годовых становится весьма вероятным с учетом высоких инфляционных ожиданий и ослабления курса рубля, говорится в обзоре Альфа-банка. "Инфляция за неделю 19-25 ноября составила 0,36% н/н, что сопоставимо с 0,37% н/н неделей ранее; по состоянию на 25... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.