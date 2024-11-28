"Финам" повысил прогнозную цену акций NiSource до $41

"Финам" повысил прогнозную цену акций NiSource с $31,6 до $41 за штуку на горизонте года, сохранив при этом рекомендацию "держать", сообщается в материале аналитика Гордея Смирнова.

"Акции эмитента продемонстрировали один из лучших результатов по доходности в электроэнергетическом секторе США за двенадцать месяцев. Отчет холдинга за 3К24 вновь оказался позитивным, а рост спроса на коммунальные услуги в регионах присутствия позволил компании увеличить инвестиционную программу на 2025-2029 гг. Благоприятная регуляторная среда поддерживает реализацию этих планов, - пишет эксперт. - Учитывая сильные результаты NiSource, мы существенно повысили целевую цену акций, но отмечаем некоторую перегретость бумаг после продолжительного ралли. Оценили бумаги при помощи мультипликаторов P/E и EV/EBITDA NTM, а также модели дисконтирования дивидендов (DDM). Потенциал роста стоимости составляет 7%".

Дивидендная доходность акций NiSource составит около 3% в следующие двенадцать месяцев, а в 2025-2029 гг. ожидается увеличение дивидендов на 6-8% ежегодно, отмечает Смирнов.

Также аналитик "Финама" обращает внимание, что финансирование инвестпрограммы потребует допэмиссии объемом $1,2-1,7 млрд в 2025-2029 гг., что может привести к размытию доли текущих акционеров. Объем допэмиссии может быть расширен в случае расширения инвестиционной программы.

Смирнов также отмечает, что природные катаклизмы влекут риски для инфраструктуры NiSource. Это наиболее актуально для подразделений эмитента в штатах Вирджиния и Мэриленд из-за частых штормов на Восточном побережье США.

NiSource - американский коммунальный холдинг, предоставляющий газ и электроэнергию 3,7 млн потребителям в шести штатах: Огайо, Пенсильвания, Вирджиния, Кентукки, Мэриленд и Индиана.

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