Вероятность подъема ставки ЦБР до 23% в декабре существенно увеличилась - Райффайзенбанк

Вероятность подъема ключевой ставки Банка России до 23% годовых в декабре 2024 года существенно увеличилась, считают аналитики Райффайзенбанка.

"Судя по всему, текущий шок валютного курса не успел в полной мере отразиться на актуальных данных по инфляции, и стоит ожидать лишь ускорения роста цен на предстоящей неделе. Однако даже имеющиеся данные сильно меняют инфляционную картину. Так, если инфляция составит 8,6-8,7% г/г по итогам ноября, сезонно сглаженные темпы подскочат почти до 1% м/м, и, по нашим предварительным расчетам, на конец года инфляция с высокой вероятностью превысит верхнюю границу прогнозного диапазона ЦБ (8-8,5% г/г)", - пишут эксперты в обзоре.

"Такая динамика в сочетании с текущими рисками финансовой стабильности, по нашему мнению, потребует от регулятора более активных шагов, чем ожидалось ранее (сейчас вопрос состоит в масштабах повышения ключевой ставки). Если раньше консенсус и ожидания рынка сходились в необходимости ее повышения до 22%, то сейчас вероятность шага сразу до 23% годовых существенно увеличилась", - указывают аналитики Райффайзенбанка.

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