"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Аэрофлота с целью 62 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Аэрофлота" с целью 62 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,7%, стоп-приказ: 54 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания опубликует результаты по МСФО за III квартал 2024 года 29 ноября. Аналитики ожидают сильные данные за счет роста загруженности кресел и увеличение пассажиропотока, что, по их мнению, может выступить драйвером роста в среднесрочной перспективе.

"С технической точки зрения цена акции находится вблизи 50-дневной скользящей средней. При закреплении выше сохраняется потенциал дальнейшего движения наверх. Идея на рост бумаги с целью 62 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 54 руб. риск на портфель составит 0,31%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,2", - указывают в "Финаме".

Группа "Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа России. В состав группы входят сетевые авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия", лоукостер "Победа", а также профильные сервисные предприятия, занимающиеся техническим обслуживанием воздушных судов, предоставлением бортового питания, гостиничных услуг, а также обучением работников.

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