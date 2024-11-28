Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций ТКС Холдинга

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций МКПАО "ТКС Холдинг", сообщается в материале аналитика Ольги Найденовой.

"Прибыль эмитента за 3К24 превзошла наши ожидания на 27%, а консенсус-прогноз - на 21%, чему способствовала динамика неосновных доходов, включая поступления в размере 8,7 млрд руб. от выгодного приобретения Росбанка. Процентные доходы также оказались выше на 7%, чем мы ожидали. При этом фактическая отрицательная переоценка кредитного портфеля Росбанка при приобретении была более значительной, чем мы предполагали, - пишет эксперт. - Отчисления в резерв также превысили прогнозы с учетом резервов первого дня по приобретенному портфелю. В целом считаем результаты сильными и подтверждаем по акциям рейтинг "покупать".

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