"Финам" сохраняет рейтинг бумаг iShares U.S. Healthcare ETF на уровне "покупать" с целевой ценой $71 за штуку, что предполагает потенциал роста 15,1%, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой.

"Инструмент iShares U.S. Healthcare ETF позволяет инвесторам вложиться в быстрорастущую и при этом нецикличную отрасль, которая существенно прокачала свою значимость в период пандемии коронавирусной инфекции, - пишет эксперт. - iShares U.S. Healthcare ETF относится к числу консервативных вложений, актуальных во времена геополитической турбулентности и экономических неурядиц. Доходность инструмента за последние 12 месяцев составляет 13%".

iShares U.S. Healthcare ETF - биржевой инвестиционный фонд с привязкой к индексу, включающему в себя американские компании сектора здравоохранения. Стоимость чистых активов фонда на 27.11.2024 - $3,27 млрд.

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