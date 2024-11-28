Рубль может вернуться в диапазон 14-14,5 руб. за юань - ПСБ

Курс пары юань/рубль может вернуться в диапазон 14-14,5 руб. за юань, что оправданно как с экономической, так и конъюнктурной точек зрения, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"На наш взгляд, решения Банка России о прекращении покупок валюты (с 28 ноября и до конца текущего года) в рамках зеркалирования операций Минфина будет недостаточно для серьезного возвратного движения в рубле. Но переход юаня в диапазон 14-14,5 руб. выглядит логичным и оправданным как с экономической, так и конъюнктурной точек зрения. Мы полагаем, что и год юань, в отсутствие новых вводных, может завершить вблизи текущих уровней", - пишет эксперт в комментарии.

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