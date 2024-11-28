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28 ноября 2024 года 10:04
Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 2500-2565п четверг - ПСБ
Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 2500-2565 пунктов в четверг, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Рост в среду добавляет оптимизм, но все негативные факторы, давившие на рынок, остаются. Поэтому, хотя вероятность продолжения покупок в ближайшие дни высока, говорить о развороте пока рано. "Лучше рынка" могут быть акции компаний, которые в среду показали слабую динамику. Сюда мы относим бумаги девелоперов, Сбербанка и ЮГК", - пишет эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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