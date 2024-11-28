Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- предварительный индекс потребительских цен Германии в ноябре;

- финансовые результаты "РусГидро", "Акрона", МКПАО "ТКС Холдинг" и АФК "Система" за 3К24 по МСФО;

- акции "Мать и дитя" последний день торгуются с дивидендами за 9М24;

- День благодарения в США, биржи страны закрыты.

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