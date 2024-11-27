Рынок акций РФ в среду поднялся к 2500п по индексу МосБиржи на ослаблении рубля, лидировали Норникель и Ozon

Москва. 27 ноября. Рынок акций РФ в среду скорректировался вверх после падения с начала недели из-за рисков эскалации геополитической напряженности вокруг конфликта на Украине и ожиданий роста ставки ЦБ РФ на заседании в декабре, индекс МосБиржи на фоне резкого ослабления рубля отскочил в район 2500 пунктов. В лидерах роста выступили акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+6,1%) и расписки Ozon (MOEX: OZON) (+4,9%), в аутсайдерах - бумаги ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-10,9%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-7,6%) и "Мечела" (MOEX: MTLR) (-6,7%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2491,88 пункта (+1,1%, максимум сессии - 2512,59 пункта), индекс РТС просел до 726,78 пункта (-1,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 6,1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 28 ноября, составил 108,0104 руб. (+2,95 рубля).

Банк России принял решение с 28 ноября и до конца 2024 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России по бюджетному правилу, говорится в сообщении ЦБ. Свое решение регулятор объяснил необходимостью снижения волатильности финансовых рынков. При этом Банк России продолжит продавать валюту в рамках пополнения и использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в объеме 8,4 млрд рублей в день.

Подорожали в среду также акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+3,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+3,3%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+3,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+3,1% и +1,4% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,9%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (+0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,2%), "префы" Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1%).

Подешевели акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%).

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс Мосбиржи в середине недели предпринял попытку отскока в направлении 2500 пунктов. Большая перепроданность бумаг, падение рубля и ценовой оптимизм в сырьевых товарах стимулировали покупателей. Вместе с тем, геополитический фон остается возмущенным, а вероятность повышения ключевой ставки ЦБ РФ в декабре увеличивается на фоне текущей девальвации рубля.

В четверг российский рынок может отреагировать на выходящие вечером в среду свежие данные Росстата по недельной инфляции. Замедление темпов роста потребительских цен могло бы улучшить рыночный сантимент. "ТКС Холдинг", "Русгидро" и АФК "Система" в четверг раскроют отчетности по МСФО. Мировые рынки будут торговаться без США, где будет выходной в связи с Днем благодарения. Прогноз по индексу МосБиржи на 28 ноября - 2425-2550 пунктов, считает Шепелев.

По оценке аналитика "БКС МИ" Дениса Буйволова, резкое усиление курсовой волатильности инвалют связано с тем, что каналы внешнеторговых расчетов нарушились из-за введенных недавно западных санкций к банковскому сектору России. Кроме этого, рубль страдает от сезонных трендов - активизации потребительского спроса, всплеска бюджетных расходов. Наконец, не в пользу нацвалюты играет высокое геополитическое напряжение. Фактор налогового периода в условиях рыночного дисбаланса и ажиотажных настроений в этот раз не играет заметной роли. Валюты еще могут обновить максимумы, но в целом, представляется, что фаза ослабления рубля близка к завершению, полагает аналитик.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Гордей Смирнов, в среду, 27 ноября, на мировых рынках наблюдается смешанная динамика индексов. Тревожные настроения преобладают среди инвесторов в Азии и Европе на фоне опасений по поводу протекционистской торговой политики США при новом президенте Трампе. Накануне Трамп уже заявил о намерении резко повысить тарифы на товары из Мексики, Канады и Китая в первый день своего президентства. Новые пошлины могут особенно сильно ударить по бизнесу европейских автопроизводителей, чьи акции в среду продолжили снижаться.

Российский рынок акций в среду отскочил вверх после падения, индекс МосБиржи локально поднимался выше 2500 пунктов. Резкое ослабление рубля поддерживает акции экспорто-ориентированных российских компаний. В то же время факторов для оптимизма, достаточных для полноценного разворота рынка в ближайший месяц, вероятно, не будет. В декабре-январе ожидается усиление санкционного давления на РФ со стороны ЕС и стран G7. ЕС вскоре представит 15-й пакет санкций, который, вероятно, включит меры против российских нефтяных танкеров. Кроме того, Евросоюз планирует начать обсуждение 16-го санкционного пакета, который может содержать новые ограничения для российских финансовых организаций, аналогичные недавним мерам США, отметил Смирнов.

Портфельный управляющий УК "Первая" Денис Обухов также полагает, что ключевое влияние на фондовый рынок продолжают оказывать геополитическая эскалация и макростатистика, ориентирующаяся на дальнейшее ужесточение ДКП ЦБ РФ. Индекс МосБиржи остается вблизи минимумов 2024 года - у 2500 пунктов.

В лидерах роста на фоне ослаблении рубля оказались бумаги "квазивалютных" компаний "АЛРОСА", "Норникеля" и "Сургутнефтегаза". Неплохо выглядит нефтяной сектор ("Роснефть", "Башнефть" (MOEX: BANE)), позитивно реагирующие на новости о том, что Россия, Казахстан и Саудовская Аравия планируют соблюдать условия сделки ОПЕК+.

В очередной раз теряют капитализацию акции застройщиков "Самолет", "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) и "ПИКа". Котировки девелоперов снижаются из-за совокупности факторов: роста ставки ЦБ, сокращения льготных ипотечных программ и новостей об исчерпании банками лимитов по семейной ипотеке, отмечает Обухов.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", введенные новые западные санкции против российских банков формируют риски ухудшения ситуации с проведением экспортных платежей и усиления проблемы дефицита ликвидности. В среду вечером выйдет блок важных макроэкономических данных, которые будут учитываться Банком России при принятии решения по ключевой ставке на предстоящем заседании в декабре.

В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,8%, австралийский ASX Australia вырос на 0,6%, южнокорейский KOSPI просел на 0,7%, китайский Shanghai Composite подрос на 1,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,3%), просели Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,02-0,6%) и США (индексы к 18:50 МСК снизились на 0,3-1,2% во главе с Nasdaq).

Совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в январе-октябре 2024 года снизилась на 4,3% относительно того же периода прошлого года - до 5,868 трлн юаней ($809 млрд), говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ). К крупным ГСУ относит промпредприятия с годовой выручкой свыше 20 млн юаней. Для сравнения: в январе-сентябре был зафиксирован спад прибыли на 3,5%. В октябре суммарная прибыль крупных промпредприятий Китая сократилась на 10% относительно того же месяца годом ранее. В сентябре показатель упал на 27,1%.

Экономика США в третьем квартале выросла на 2,8% в пересчете на годовые темпы, согласно данным министерства торговли США. Таким образом, Минторг подтвердил предварительные данные. Аналитики в среднем также не прогнозировали пересмотра показателя, по результатам опросов Trading Economics и MarketWatch.

На нефтяном рынке в среду цены подросли после снижения накануне, инвесторы оценивают сигналы о сокращении запасов топлива в США и новости о перемирии между Израилем и Ливаном.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила 73,01 за баррель (+0,3% и -0,3% накануне), январская цена фьючерса на WTI - $69,01 за баррель (+0,4% и -0,3% во вторник).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 1,84 млн баррелей, запасы бензина выросли на 3,31 млн баррелей, резервы дистиллятов увеличились на 416 тыс. баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 100 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 50 тыс. баррелей.

Израильские военные и ливанское движение "Хезболла" прекратили боевые действия рано утром в среду, заявил президент США Джо Байден. "Согласно достигнутым сегодня договоренностям, в 4 утра по местному времени (5:00 МСК) боевые действия вдоль границы завершатся", - сказал он в ходе выступления в Белом доме.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что длительность перемирия будет зависеть от того, что происходит в Ливане, а если "Хезболла" попытается атаковать Израиль и вновь отстроит свою инфраструктуру у границы, то последуют ответные действия.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+11%), "Башнефти" (+7,4%), ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (+5,6%), банка "Авангард" (MOEX: AVAN) (+4,1%), ПАО "Инарктика" (MOEX: AQUA) (+3,8%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+3,1%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+2,8%), "префы" банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+2,8%).

ПАО "Россети Северный Кавказ" (MOEX: MRKK) (+1,7%) в третьем квартале 2024 года сократило чистый убыток на 10,9% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 2,033 млрд рублей, говорится в отчетности компании по МСФО.

Подешевели "префы" ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (-12,2%), акции МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-10,9%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-9,1%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-8,2%), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (-7,9%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (-7,4%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (-7%), "префы" "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-6,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 167,85 млрд рублей (из них 28,03 млрд рублей пришлось на акции "ТКС Холдинг", 20,25 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 11,95 млрд рублей на расписки Ozon).

MOEX$#&: AFKS, AFLT, ALRS, APTK, AQUA, AVAN, BANE, BRZL, BSPB, CHMF, GAZP, GMKN, GTRK, HYDR, IRAO, KROT, LKOH, LSRG, LVHK, MAGN, MGNT, MOEX, MRKK, MRKS, MTLR, MTSS, NFAZ, NLMK, NSVZ, NVTK, OZON, PIKK, PLZL, ROSN, RUAL, SBER, SIBN, SMLT, SNGS, TATN, TCSG, TGKB, VRSB, VSMO, VTBR, YRSB