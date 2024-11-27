Рубль в среду укрепился в паре с юанем на новостях, что ЦБ не будет до конца года покупать валюту в рамках бюджетного правила

Москва. 27 ноября. Китайский юань перешел к снижению, рубль развернулся вверх и заметно вырос на Московской бирже по итогам торгов в среду. Участники торгов приступили к фиксации прибыли после того, как юань преодолел отметку 15 руб. впервые с 29 марта 2022 года, а также благодаря новости, что ЦБ РФ не будет до конца года покупать валюту в рамках бюджетного правила.

Курс юаня в 19:00 мск составил 14,47 руб., что на 20,05 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. На максимуме юань рос выше 15,1575 руб.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 28 ноября на 2,95 рубля, до 108,0104 руб./$1, и увеличил курс евро на 2,6004 рубля, до 113,0947 руб./EUR1.

Банк России принял решение с 28 ноября и до конца 2024 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России по бюджетному правилу, говорится в сообщении ЦБ.

Свое решение регулятор объяснил необходимостью снижения волатильности финансовых рынков.

При этом Банк России продолжит продавать валюту в рамках пополнения и использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в объеме 8,4 млрд рублей в день.

Решение о возобновлении зеркалирования регулярных операций Минфина будет принято с учетом складывающейся ситуации на финансовых рынках, отметил ЦБ. Отложенные покупки валюты регулятор планирует осуществить в течение 2025 года.

"Под конец среды рубль сумел отыграть потери первой половины дня, при том, что сегодня юань рос выше 15 руб. впервые с конца марта 2022 года, поэтому вскоре после преодоления этой отметки участники рынка приступили к фиксации прибыли. Чуть позднее укрепление рубля ускорилось, так как стало известно, что ЦБ с завтрашнего дня и до конца года не будет покупать валюту в рамках бюджетного правила. Кроме того, поддержку рублю могла оказать подготовка экспортеров к налоговым выплатам ноября. На четверг, 28 ноября, приходится единый день уплаты налогов, поэтому в бюджет необходимо будет перечислить НДФЛ, НДС, налог на прибыль, НДПИ, акцизы и страховые взносы. В то же время негативное влияние на рубль продолжают оказывать санкционные новости и снижение поступления валюты у экспортно ориентированных компаний из-за сокращения внешних поставок и снижения цен на мировом товарном рынке", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

Цены на нефть поднялись чуть выше уровней закрытия предыдущей сессии на торгах в среду после публикации еженедельного доклада министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 1,84 млн баррелей - до 428,45 млн баррелей, сообщило министерство энергетики страны. Товарные запасы бензина выросли на 3,31 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 416 тыс. баррелей.

Оценки Американского института нефти (API), обнародованные в ночь со вторника на среду, показали более резкое сокращение запасов нефти в стране за неделю - на 5,94 млн баррелей.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $72,88 за баррель, что на 0,14% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене к этому времени на 0,12%, до $68,82 за баррель.

Внимание трейдеров также сфокусировано на новости о перемирии между Израилем и Ливаном. Кроме того, рынок ждет очередного заседания ОПЕК+, которое пройдет в это воскресенье.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что ключевые страны ОПЕК+ начали дискуссии о возможной очередной отсрочке наращивания добычи нефти, запланированного на январь.

По данным агентства, страны сомневаются, что ситуация на рынке позволяет увеличивать добычу с января, и могут отложить эти планы на несколько месяцев.

Ставки межбанковского кредитного рынка выросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 26 ноября поднялась на 6 базисных пунктов - до 20,5% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц увеличилась в среду также на 6 базисных пунктов - до 20,68% годовых, версия на три месяца повысилась на 2 базисных пункта, до 19,63% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 3 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и в среду составила 18,58% годовых.