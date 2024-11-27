.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль в среду укрепился в паре с юанем на новостях, что ЦБ не будет до конца года покупать валюту в рамках бюджетного правила
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в РФ в октябре ускорился до 4,8%
Рост промпроизводства в РФ в октябре ускорился до 4,8% после повышения на 3,2% в сентябре, сообщил Росстат. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 3,1%. За 10 месяцев промпроизводство увеличилось на 4,4%
 
В октябре рост ВВП РФ составил 3,2%, за 10 месяцев - 4,1% - Минэкономразвития
Рост ВВП РФ в октябре 2024 года, по оценке Минэкономразвития, составил 3,2% в годовом сравнении после повышения также на 3,2% в сентябре (оценка уточнена с 2,9%), на 2,5% в августе (уточнена с 2,4%), на 3,4% в июле, на 3,2% в июне, 4,7% в мае, на...
 
Валютный рынок штормит
Ослабление российской валюты ускорилось – это может повлиять на инфляцию и, соответственно, решение ЦБ по ключевой ставке на очередном заседании совета директоров. Впрочем, эксперты не исключают, что к концу года курс рубля относительно доллара...
 
Крупнейшие банки установили рекорд по приросту портфеля вкладов
В октябре крупнейшие банки установили рекорд по приросту портфеля вкладов, у трех лидеров - Сбербанка, ВТБ и Альфа-банка - остатки на депозитных счетах за минувший месяц выросли более чем на 1,3 трлн рублей, пишет "Коммерсантъ". По словам...
 
27 ноября 2024 года 19:27

Рубль в среду укрепился в паре с юанем на новостях, что ЦБ не будет до конца года покупать валюту в рамках бюджетного правила

Москва. 27 ноября. Китайский юань перешел к снижению, рубль развернулся вверх и заметно вырос на Московской бирже по итогам торгов в среду. Участники торгов приступили к фиксации прибыли после того, как юань преодолел отметку 15 руб. впервые с 29 марта 2022 года, а также благодаря новости, что ЦБ РФ не будет до конца года покупать валюту в рамках бюджетного правила.

Курс юаня в 19:00 мск составил 14,47 руб., что на 20,05 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. На максимуме юань рос выше 15,1575 руб.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 28 ноября на 2,95 рубля, до 108,0104 руб./$1, и увеличил курс евро на 2,6004 рубля, до 113,0947 руб./EUR1.

Банк России принял решение с 28 ноября и до конца 2024 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России по бюджетному правилу, говорится в сообщении ЦБ.

Свое решение регулятор объяснил необходимостью снижения волатильности финансовых рынков.

При этом Банк России продолжит продавать валюту в рамках пополнения и использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в объеме 8,4 млрд рублей в день.

Решение о возобновлении зеркалирования регулярных операций Минфина будет принято с учетом складывающейся ситуации на финансовых рынках, отметил ЦБ. Отложенные покупки валюты регулятор планирует осуществить в течение 2025 года.

"Под конец среды рубль сумел отыграть потери первой половины дня, при том, что сегодня юань рос выше 15 руб. впервые с конца марта 2022 года, поэтому вскоре после преодоления этой отметки участники рынка приступили к фиксации прибыли. Чуть позднее укрепление рубля ускорилось, так как стало известно, что ЦБ с завтрашнего дня и до конца года не будет покупать валюту в рамках бюджетного правила. Кроме того, поддержку рублю могла оказать подготовка экспортеров к налоговым выплатам ноября. На четверг, 28 ноября, приходится единый день уплаты налогов, поэтому в бюджет необходимо будет перечислить НДФЛ, НДС, налог на прибыль, НДПИ, акцизы и страховые взносы. В то же время негативное влияние на рубль продолжают оказывать санкционные новости и снижение поступления валюты у экспортно ориентированных компаний из-за сокращения внешних поставок и снижения цен на мировом товарном рынке", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

Цены на нефть поднялись чуть выше уровней закрытия предыдущей сессии на торгах в среду после публикации еженедельного доклада министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 1,84 млн баррелей - до 428,45 млн баррелей, сообщило министерство энергетики страны. Товарные запасы бензина выросли на 3,31 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 416 тыс. баррелей.

Оценки Американского института нефти (API), обнародованные в ночь со вторника на среду, показали более резкое сокращение запасов нефти в стране за неделю - на 5,94 млн баррелей.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $72,88 за баррель, что на 0,14% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене к этому времени на 0,12%, до $68,82 за баррель.

Внимание трейдеров также сфокусировано на новости о перемирии между Израилем и Ливаном. Кроме того, рынок ждет очередного заседания ОПЕК+, которое пройдет в это воскресенье.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что ключевые страны ОПЕК+ начали дискуссии о возможной очередной отсрочке наращивания добычи нефти, запланированного на январь.

По данным агентства, страны сомневаются, что ситуация на рынке позволяет увеличивать добычу с января, и могут отложить эти планы на несколько месяцев.

Ставки межбанковского кредитного рынка выросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 26 ноября поднялась на 6 базисных пунктов - до 20,5% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц увеличилась в среду также на 6 базисных пунктов - до 20,68% годовых, версия на три месяца повысилась на 2 базисных пункта, до 19,63% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 3 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и в среду составила 18,58% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
28 ноября 2024 года 11:14
Базовым сценарием становится повышение ставки ЦБР до 23% в декабре - ПСБ
зовым сценарием становится повышение ключевой ставки Банка России до 23% годовых по итогам заседания 20 декабря текущего года, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич. Недельная инфляция на 25 ноября составила 0,36%, годовая ускорилась...    читать дальше
.
28 ноября 2024 года 10:51
"Финам" сохраняет рейтинг бумаг iShares U.S. Healthcare ETF на уровне "покупать"
"Финам" сохраняет рейтинг бумаг iShares U.S. Healthcare ETF на уровне "покупать" с целевой ценой $71 за штуку, что предполагает потенциал роста 15,1%, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. "Инструмент iShares U.S. Healthcare ETF позволяет инвесторам вложиться в...    читать дальше
.
28 ноября 2024 года 10:33
Рубль утром дешевеет в паре с юанем после сильного подъема накануне
Москва. 28 ноября. Китайский юань растет на Московской бирже утром в четверг, рубль снижается в рамках коррекции после сильного подъема накануне.    читать дальше
.
28 ноября 2024 года 10:33
Рубль может вернуться в диапазон 14-14,5 руб. за юань - ПСБ
Курс пары юань/рубль может вернуться в диапазон 14-14,5 руб. за юань, что оправданно как с экономической, так и конъюнктурной точек зрения, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "На наш взгляд, решения Банка России о прекращении...    читать дальше
.
28 ноября 2024 года 10:18
Курс рубля на горизонте трех месяцев составит около 100 руб./$1 - инвестбанк "Синара"
Тенденция ослабления рубля сойдет на нет в ближайшие недели, на горизонте трех месяцев курс валютной пары доллар/рубль составит около 100 руб./$1, считает главный экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин. Банк России принял решение не покупать иностранную валюту на внутреннем...    читать дальше
.
28 ноября 2024 года 10:04
Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 2500-2565п четверг - ПСБ
Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 2500-2565 пунктов в четверг, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Рост в среду добавляет оптимизм, но все негативные факторы, давившие на рынок, остаются. Поэтому, хотя вероятность продолжения покупок в...    читать дальше
.
28 ноября 2024 года 09:52
Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 28 ноября. Цены рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
.
28 ноября 2024 года 09:51
Волатильность на рынке акций РФ пока останется повышенной - БКС Экспресс
Волатильность на российском рынке акций пока останется повышенной, в четверг утром возможен некоторый рост индекса Мосбиржи, сообщается в материале эксперта БКС Экспресс Михаила Зельцера. "Технически на фоне временно изменившегося сантимента и сильно инерционного закрытия рынка на открытии...    читать дальше
.
28 ноября 2024 года 09:33
Акции Whoosh справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции Whoosh в настоящее время справедливо оценены российским фондовым рынком, говорится в материале аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Эмитент продолжает активно развивать свой бизнес как внутри страны, так и выходя на зарубежные рынки. С целью развития компания привлекает долговой...    читать дальше
.
28 ноября 2024 года 09:13
Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - предварительный индекс потребительских цен Германии в ноябре; - финансовые результаты "РусГидро", "Акрона", МКПАО "ТКС Холдинг" и АФК "Система" за 3К24 по МСФО; -...    читать дальше
.
28 ноября 2024 года 09:10
Brent торгуется у $72,6/барр
Фондовые индексы США завершили торги в среду в минусе. Рынки акций материкового Китая и Гонконга снижаются, остальная Азия торгуется в плюсе в четверг. Цены на нефть слабо опускаются в четверг утром.    читать дальше
.
27 ноября 2024 года 19:28
Рынок акций РФ в среду поднялся к 2500п по индексу МосБиржи на ослаблении рубля, лидировали Норникель и Ozon
Москва. 27 ноября. Рынок акций РФ в среду скорректировался вверх после падения с начала недели из-за рисков эскалации геополитической напряженности вокруг конфликта на Украине и ожиданий роста ставки ЦБ РФ на заседании в декабре, индекс МосБиржи на фоне резкого ослабления рубля отскочил в район 2500 пунктов. В лидерах роста выступили акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+6,1%) и расписки Ozon (MOEX: OZON) (+4,9%), в аутсайдерах - бумаги ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-10,9%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-7,6%) и "Мечела" (MOEX: MTLR) (-6,7%).    читать дальше
.
27 ноября 2024 года 19:01
АКБФ повысил прогнозную цену акций ВУШ Холдинга до 242,34 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную цену акций Whoosh (ПАО "ВУШ Холдинг") с 239,18 руб. до 242,34 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 72% с текущих уровней и соответствует рекомендации "покупать", сообщается в комментарии. "Выручка Whoosh за 9 месяцев по МСФО составила...    читать дальше
.
27 ноября 2024 года 18:57
Цены евробондов РФ в среду продемонстрировали боковую динамику, несмотря на рост UST
Москва. 27 ноября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка расширились.    читать дальше
.
27 ноября 2024 года 18:42
Покупки акций могут возобновиться при снижении индекса Мосбиржи до 2400п - Freedom Finance Global
Покупки акций могут возобновиться при снижении индекса Мосбиржи до 2400 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "В ходе торгов 27 ноября индекс Мосбиржи прибавляет 0,47% в рамках восстановительного роста после предшествовавшей глубокой коррекции. - констатирует...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.