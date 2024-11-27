Покупки акций могут возобновиться при снижении индекса Мосбиржи до 2400п - Freedom Finance Global

Покупки акций могут возобновиться при снижении индекса Мосбиржи до 2400 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"В ходе торгов 27 ноября индекс Мосбиржи прибавляет 0,47% в рамках восстановительного роста после предшествовавшей глубокой коррекции. - констатирует эксперт. - Однако пока пройти выше 2500 пунктов бенчмарку пока не удается. Номинированный в долларах индекс РТС также поднимается на 0,47%, постепенно приближаясь к 800 пунктам. Напомним, что с начала ноября индекс Мосбиржи снизился на 3,5%, а РТС опустился более чем на 10%".

"Официальное заявление Турции о том, что власти страны ведут переговоры с США о выводе Газпромбанка из-под введенных ограничений или освобождении турецких банков от угрозы вторичных санкций, видимо, вселило в участников сегодняшних торгов некоторый оптимизм, что вылилось в осторожные покупки российских акций, - отмечает Мильчакова. - Наконец, рубль, подешевевший до 110 за доллар и 115 за евро, делает достаточно привлекательными вложения в акции российских экспортеров, кроме "Газпрома", для которого все еще остаются актуальными риски потери клиентов из стран ЕС".

Эксперт предполагает, что индекс Мосбиржи еще может упасть до 2400 пунктов, а от этого уровня покупки акций, вероятно, возобновятся.

Цель по индексу Московской биржи на конец года пересмотрена аналитиками Freedom Finance Global до 2900 пунктов.

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