"Финам" сохраняет рейтинг бумаг ALPS Medical Breakthroughs ETF на уровне "покупать" с целевой ценой $48,6 за штуку, что предполагает потенциал роста 25,3%, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой.

"Доходность инструмента за последние 12 месяцев превышает 52% (значительно выше рынка), все это время бумага находилась в нашем аналитическом покрытии с рейтингом "покупать", - пишет эксперт. - Этим потенциал роста ETF не ограничивается в силу внушительных перспектив развития биотеха в обозримые годы. Медицинские открытия продолжают завоевывать симпатии инвесторов, и в долгосрочной перспективе все больше эмитентов в структуре ALPS Medical Breakthroughs ETF будут переходить из статуса компаний клинической стадии в статус компаний с коммерциализированными препаратами. Индексный фонд ALPS Medical Breakthroughs ETF продолжает следовать долгосрочному восходящему тренду, который выглядит достаточно устойчивым".

ALPS Medical Breakthroughs ETF - биржевой инвестиционный фонд, отслеживающий индекс S-Network Medical Breakthroughs. Индекс включает в себя компании биотехнологического сектора малой и средней величины, акции которых торгуются в США.

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