Сбербанк и ТКС Холдинг - фавориты банковского сектора - "Газпромбанк Инвестиции"

Сбербанк и "ТКС Холдинг" являются фаворитами среди эмитентов банковского сектора, говорится в комментарии аналитиков "Газпромбанк Инвестиций".

"По итогам октября российский банковский сектор продолжил показывать хорошие результаты в части финансового результата и корпоративного кредитования, при этом портфель потребительских кредитов начал снижаться под воздействием высоких ставок, - отмечают эксперты. - На фоне высоких ставок сохраняется риск увеличения просрочек по кредитам розничных клиентов банков и, как следствие, риск увеличения резервов, что в свою очередь может повлиять на финансовый результат отрасли в будущем. Однако в настоящее время банковский сектор сохраняет устойчивое положение: показатель достаточности совокупного капитала (Н1.0) в октябре составил 12,0%, а запас капитала (до нормативов) - 6,7 трлн рублей".

В настоящее время аналитики сервиса продолжают позитивно смотреть на результаты банковского сектора. В качестве фаворитов в отрасли они выделяют акции Сбербанка и "ТКС Холдинга", которые, на взгляд стратегов, остаются привлекательными для долгосрочных инвесторов.

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