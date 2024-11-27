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Главная / Мнения аналитиков / Акции ВТБ, Газпрома, Диасофта и Группы Астра имеют перспективы роста даже в текущих условиях - "Альфа-Инвестиции"
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27 ноября 2024 года 16:11
Акции ВТБ, Газпрома, Диасофта и Группы Астра имеют перспективы роста даже в текущих условиях - "Альфа-Инвестиции"
Акции ВТБ, "Газпрома", "Диасофта" и "Группы Астра" имеют перспективы роста даже в текущих условиях, полагают аналитики "Альфа-Инвестиций". "Акции ВТБ 26 ноября достигли исторического минимума, - указывают эксперты в комментарии. - Тем не менее руководство банка заявляет о позитивных перспективах. Ожидаемая чистая прибыль в 2024 году составит 550 млрд руб., в 2025 году - 520 млрд руб., что превышает показатели предыдущих лет, учитывая убытки 2022 года. Дополнительным стимулом для инвесторов может стать возобновление дивидендных выплат. Если банк решится на этот шаг, это может значительно поднять интерес к его акциям. На данный момент ключевым уровнем поддержки остаются 60 рублей. При приближении к этой отметке может произойти разворот". "Группа Астра" - новый игрок на бирже, который специализируется на разработке операционных систем. Акции компании торгуются на исторических минимумах, хотя их стоимость остаётся выше уровня IPO (333 руб.), отмечают аналитики. По их мнению, основной потенциал роста заключается в расширении рыночной доли и высокой динамике роста доходов. Значимая зона стабилизации для акций находится в диапазоне 440-420 руб. Если снижение продолжится, эти уровни могут стать опорной точкой для восстановления котировок. "Несмотря на стабильные фундаментальные показатели, акции "Диасофта" торгуются ниже цены размещения (4500 руб.) и находятся на исторических минимумах, - констатируют стратеги "Альфа-Инвестиций". - Это открывает возможности для покупки бумаг по привлекательным ценам, особенно для тех, кто не участвовал в IPO. Текущая поддержка для акций формируется около отметки 4000 руб. Долгосрочные перспективы компании выглядят позитивно, особенно с учётом повышенного спроса на её продукты". Акции "Газпрома", в свою очередь, остаются под давлением из-за санкций, что привело к снижению стоимости бумаг до многолетних минимумов. Однако с 2025 года компания будет освобождена от повышенного НДПИ, что, по мнению аналитиков, положительно скажется на её финансовых результатах. "Кроме того, переориентация экспорта на новые рынки и улучшение финансовых показателей открывают дивидендные перспективы, что создаёт предпосылки для восстановления акций "Газпрома". На данный момент значимым уровнем поддержки остаётся 110 руб., и их сохранение может указывать на стабилизацию котировок", - подчеркивается в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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