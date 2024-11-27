S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5980-6050п в среду - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5980-6050 пунктов в среду при умеренно негативном балансе рисков, сообщается в материале аналитика Freedom Finance Global Айдына Сейтжапбара.

"Фьючерсы на основные американские фондовые индексы показывают околонулевую динамику. Публикация блока важных макроданных и корпоративные отчеты, вышедшие на постмаркете 26 ноября, могут вызвать всплеск волатильности, - пишет эксперт. - Прогнозируем средний уровень колебаний котировок при умеренно негативном балансе рисков. Ориентируемся на движения S&P 500 в диапазоне 5980-6050 пунктов. Новый исторический максимум по S&P 500 с закрытием сессии выше 6000 пунктов подтверждает преимущество "быков". Основной сценарий остается прежним и предполагает продолжение восходящего движения в рамках тренда. Значимая поддержка для индекса широкого рынка располагается в области 5860-5875 пунктов".

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