Текущий момент удачен для долгосрочных инвестиций в рынок акций РФ - инвестбанк "Синара"

Текущий момент удачен для долгосрочных инвестиций в российский рынок акций, говорится в материале аналитика инвестиционного банка "Синара" Кирилла Таченникова.

Индекс РТС в ходе торговой сессии среды опускался ниже 730 пунктов - до уровней февраля 2016 года.

Индекс Мосбиржи обновил минимумы года и ушел ниже 2440 пунктов (уровень коррекции по Фибоначчи в 61,8%).

"Несмотря на панику в рядах участников торгов, спровоцировавшую "маржин-коллы", мы считаем, что сейчас удачный момент для долгосрочных инвестиций в российский рынок акций", - пишет эксперт в обзоре.

Таченников отмечает следующие факторы:

- Ослабление рубля - крайне позитивный фактор для экспортеров, совокупный вес которых в индексе превышает 60%.

- Средняя дивидендная доходность на год вперед по топ-15 эмитентам достигла сейчас почти 20%.

- Вероятное повышение ставки ЦБ РФ даже в декабре уже отражено в котировках, цены облигаций в отличие от акций стабилизировались.

- Инфляция позитивно влияет на динамику доходов компаний, ориентированных на внутренний рынок.

"Рассчитанный нами ранее на основе финансовых моделей эмитентов справедливый уровень индекса Мосбиржи на конец 2025 года составляет 3300 пунктов плюс средневзвешенная дивидендная доходность (13%). Мультипликатор P/E на 2025 год для российского рынка равен сейчас всего лишь 3,5х и находится на нижней границе исторического диапазона", - указывает аналитик инвестбанка.

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