Акции Whoosh пока неинтересны для покупок - ПСБ

Акции Whoosh в настоящее время не представляют интерес для покупок, при этом эмитент остается неплохой "историей роста", говорится в материале эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой.

Компания продолжает активно развиваться на операционном уровне - выручка растет за счет расширения "флота" и количества активных пользователей. Рентабельность остается стабильно высокой, а без учета курсовых разниц Whoosh заработал бы почти 3 млрд руб., что на 34% больше прошлого года, - отмечает аналитик. - Эмитент остается неплохой "историей роста", однако пока мы не считаем акции интересными. Компания по-прежнему уязвима к высокой ставке, может столкнуться с регуляторными проблемами, а конкуренция в сегменте кикшеринга постоянно растет".

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