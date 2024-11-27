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27 ноября 2024 года 11:30

Рынок акций РФ утром вернулся к падению, индекс МосБиржи откатился ниже 2440п

Москва. 27 ноября. Рынок акций РФ после позитивного открытия в среду возобновил снижение под давлением продаж из-за рисков эскалации геополитической напряженности вокруг конфликта на Украине и ожиданий роста ставки ЦБ РФ на заседании в декабре. Индекс МосБиржи откатился ниже 2440 пунктов во главе с акциями "Мечела" (-9,3% и -7,7% "префы"), ГК "Самолет" (-7,5%), ПАО "Группа компаний ПИК" (-6,4%).

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2434,36 пункта (-1,2%), индекс РТС - 729,94 пункта (-1,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 27 ноября, составляет 105,0604 руб. (+1,2696 рубля).

Подешевели также акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-2,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,4%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (-1,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,7% и -0,6% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,3%), акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%).

Подорожали акции "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,1%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", рынок акций РФ открыл себе путь вниз к следующим историческим уровням поддержки. Теперь, вероятнее всего, котировки найдут опору около 2400 пунктов по индексу МосБиржи. В среду ожидается публикация важных макроэкономических данных по динамике ВВП России, уровню безработицы, а также недельных данных по инфляции, которые в случае серьезных отклонений могут еще сильнее надавить на покупателей, полагают эксперты "БКС МИ".

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", введенные новые западные санкции против российских банков формируют риски ухудшения ситуации с проведением экспортных платежей и усиления проблемы дефицита ликвидности. В среду выйдет блок важных макроэкономических данных, которые будут учитываться Банком России при принятии решения по ключевой ставке на предстоящем заедании в декабре. Внимание инвесторов также привлекут данные Росстата по рынку труда, розничным продажам, промышленному производству и недельные данные по индексу потребительских цен, напомнили эксперты.

По оценке главного аналитика отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс МосБиржи в среду будет двигаться в диапазоне 2450-2500 пунктов. "Даже в условиях крайне негативных рыночных настроений индекс не может снижаться безостановочно. Поэтому вполне допускаем, что сегодня можем вновь увидеть попытки инвесторов выкупить локальную просадку", - считает он.

Накануне индекс МосБиржи упал ниже 2500 пунктов, торговый объем достиг 148,8 млрд руб. (с учетом вечерней сессии), что стало максимумом с 20 июня. Такая динамика свидетельствует о сильном давлении на рынок: обновление минимумов на рекордных объемах обычно указывает на возможность дальнейшего снижения индекса, считает Головинов.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, индекс МосБиржи скоро будет нащупывать "дно".

Накануне индекс МосБиржи откатился ниже 2500 пунктов, при этом падение сопровождалось ростом оборотов торгов - это говорит о том, что в среду снижение должно продолжиться на фоне срабатывания стратегических "стопов". Фундаментальные основания для распродаж прежние: жесткая денежно-кредитная политика Банка России и падение курса рубля, что обещает ускорить инфляцию в самом обозримом будущем, а также ужесточение геополитики и повышение налогов на бизнес, полагает эксперт.

Пока сложно говорить о том, где произойдет остановка падения. Ближайшая техническая поддержка для индекса МосБиржи расположена в районе 2400 пунктов, а если она будет пробита, то цель падения сместится в район 2260 пунктов, считает Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ пока не находит поводов для возвращения к росту, оставаясь во власти негативного геополитического фона и возможной эскалации конфликта в любой момент.

Власти РФ на данный момент не выражают обеспокоенности девальвацией, подчеркивая лишь ее преимущества для экспортеров, что указывает на риски новых минимумов рубля, которому в конце месяца, впрочем, может помочь налоговый период. Возобновление роста цен на золото в среду предвещает покупки в акциях ПАО "Полюс", в то время как в остальном день в РФ ожидается спокойным на события, а блок макроэкономических данных за октябрь по стране будет опубликован уже после закрытия основных торгов, отметила аналитик.

В США во вторник индексы акций выросли на 0,3-0,6%, при этом обновили максимумы S&P 500 (+0,6%) и Dow Jones (+0,3%).

Протокол последнего заседания Федеральной резервной системы показал, что руководство ЦБ продолжает проявлять осторожность в отношении темпов снижения базовой ставки на фоне неопределенности относительно инфляции и экономических перспектив.

На рынке нет единого мнения по поводу того, проведет ли Федрезерв еще одно сокращение ставки в декабре или сделает паузу, отмечает Trading Economics.

В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,8%, австралийский ASX Australia вырос на 0,6%, южнокорейский KOSPI просел на 0,7%, китайский Shanghai Composite подрос на 1,5%, гонконгский Hang Seng прибавляет 2,3%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются в пределах 0,1%).

Индекс потребительских цен (CPI) в Австралии в октябре вырос на минимальные с июля 2021 года 2,1% в годовом выражении, как и месяцем ранее, сообщило Австралийское бюро статистики (Australian Bureau of Statistics, ABS). Аналитики в среднем ожидали инфляцию на уровне 2,3%, по данным Trading Economics.

Совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в январе-октябре 2024 года снизилась на 4,3% относительно того же периода прошлого года - до 5,868 трлн юаней ($809 млрд), говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ). К крупным ГСУ относит промпредприятия с годовой выручкой свыше 20 млн юаней. Для сравнения: в январе-сентябре был зафиксирован спад прибыли на 3,5%. В октябре суммарная прибыль крупных промпредприятий Китая сократилась на 10% относительно того же месяца годом ранее. В сентябре показатель упал на 27,1%.

На нефтяном рынке утром в среду цены пытаются стабилизироваться после снижения накануне, инвесторы оценивают сигналы о сокращении запасов топлива в США и новости о перемирии между Израилем и Ливаном.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в среду составила 73,04 за баррель (+0,3% и -0,3% накануне), январская цена фьючерса на WTI - $68,97 за баррель (+0,3% и -0,3% во вторник).

Израильские военные и ливанское движение "Хезболла" прекратили боевые действия рано утром в среду, заявил президент США Джо Байден. "Согласно достигнутым сегодня договоренностям, в 4 утра по местному времени (5:00 МСК) боевые действия вдоль границы завершатся", - сказал он в ходе выступления в Белом доме.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что длительность перемирия будет зависеть от того, что происходит в Ливане, а если "Хезболла" попытается атаковать Израиль и вновь отстроит свою инфраструктуру у границы, то последуют ответные действия.

Тем временем обнародованные во вторник данные Американского института нефти (API) показали падение запасов в стране за неделю на 5,94 млн баррелей, тогда как рынок ожидал повышения показателя на 25 тыс. баррелей, сообщает Trading Economics. Официальные данные Минэнерго США выйдут в среду в 18:30 МСК.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 33,3 млрд рублей (из них 2,84 млрд рублей пришлось на акции "ТКС Холдинг", 2,84 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,31 млрд рублей на акции "Самолета").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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