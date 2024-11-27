"БКС МИ" подтверждает торговую идею "Шорт в акциях ММК"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею "Шорт в акциях "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК)", открытую 28 октября 2024 года, сообщается в материале аналитиков.

"Мы подтверждаем торговую идею, которая заработала уже 11% с момента открытия. Прогнозируемое нами падение спроса на сталь в IV квартале 2024 года на 11% продолжит оказывать давление на котировки ММК. Полагаем, что до конца декабря акция может упасть в цене еще на 5-8%", - указывают эксперты.

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