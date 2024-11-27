Рубль утром падает в паре с юанем на фоне небольших изменений на рынке нефти

Москва. 27 ноября. Китайский юань растет на Московской бирже утром в среду, рубль снижается на фоне небольших изменений на рынке нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 14,724 руб. (+5,35 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 27,91 коп. выше уровня действующего официального курса.

"Давление на рубль продолжает оказывать большая геополитическая неопределенность, которая в том числе усиливает угрозу более длительного периода повышенных бюджетных расходов. Это усугубляется недостаточным поступлением валютной выручки как из-за сокращения экспорта под действием санкций и снижения нефтяных цен, так и введения санкционных мер против Газпромбанка", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Министр финансов РФ Силуанов во вторник заявил, что текущий курс рубля благоприятен для экспортеров, сигнализируя об отсутствии обеспокоенности властей проходящей девальвацией. В подобных условиях мер стабилизации валютного рынка (например, в виде ужесточения обязательных норм продажи валютной выручки) в ближайшее время может и не последовать, хотя рано или поздно властям, скорее всего, придется признать негативный эффект девальвации в том числе на инфляцию в стране, с которой так активно борется центральный банк. С фундаментальной точки зрения оказать некоторую поддержку рублю в ближайшие дни может налоговый период, в то время как основным негативным фактором остается геополитическая напряженность", полагает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Цены на нефть практически не меняются утром в среду, инвесторы оценивают сигналы о сокращении запасов топлива в США и новости о перемирии между Израилем и Ливаном.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $72,94 за баррель, что на 0,18% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли к этому времени на 0,2%, до $68,91 за баррель.

Обнародованные во вторник данные Американского института нефти (API) показали падение запасов в стране за неделю на 5,94 млн баррелей, тогда как рынок ожидал повышения показателя на 25 тыс. баррелей, сообщает Trading Economics.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные министерства энергетики будут обнародованы в 18:30 мск в среду.