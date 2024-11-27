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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль может ослабнуть до 15-15,2 руб. за юань в ближайшие дни - ПСБ
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27 ноября 2024 года 10:35

Рубль может ослабнуть до 15-15,2 руб. за юань в ближайшие дни - ПСБ

Текущий импульс допускает ослабление рубля до уровней до 15-15,2 руб. за юань в ближайшие дни, волатильность на валютном рынке пока может остаться высокой, говорится в материале начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгения Локтюхова.

"Превышение спроса над предложением по-прежнему ощутимое: банковская система и экспортеры адаптируются к новым санкционным вводным после решения США включить в SDN-лист ряд банков во главе с Газпромбанком. Ограниченность поступлений валюты от экспортеров может сохраниться, фактор налоговых выплат в четверг вряд ли существенно улучшит ситуацию. В то время как геополитические опасения и более устойчивый спрос со стороны импортеров могут и далее (в отсутствие поддержки со стороны Банка России) подталкивать курсы вверх, - пишет эксперт. - На этом фоне волатильность на валютном рынке пока может остаться высокой. С технической точки зрения рынок начинает выглядеть уже перегретым, однако текущий импульс допускает движение юаня в ближайшие дни вплоть до района 15-15,2 руб."

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ


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